Khai thác đôi tàu du lịch kết nối Hà Nội - Thái Nguyên từ ngày 14/11

Điểm nhấn của hành trình là không gian giao lưu văn hóa, thưởng trà và trải nghiệm ẩm thực từ trà ngay trên tàu. Ảnh minh họa/Vietnam.vn)

Từ ngày 14/11/2026, đôi tàu du lịch QT1/QT2 chính thức được đưa vào khai thác trên tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên), phục vụ hành khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Đây là sản phẩm du lịch được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa vận tải đường sắt và phương tiện ôtô trung chuyển, hướng tới đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan và nghỉ dưỡng của người dân, du khách.

Theo phương án khai thác, hành khách có thể lựa chọn hành trình tham quan trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại Hà Nội và Thái Nguyên. Việc kết hợp tàu hỏa với phương tiện trung chuyển bằng ôtô cũng tạo điều kiện để tổ chức các chương trình tham quan theo nhu cầu của từng nhóm khách.

Giá vé toàn chặng Hà Nội - Lưu Xá được niêm yết ở mức 180.000 đồng/vé. Đối với hành khách mua vé theo nhóm từ 3 người trở lên và khách mua vé khứ hồi, ngành đường sắt áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định.

Bên cạnh hình thức mua vé tàu thông thường, hành khách có thể chủ động tổ chức hành trình hoặc đăng ký các chương trình du lịch trọn gói. Các lựa chọn này được xây dựng phù hợp với nhu cầu và quỹ thời gian của từng nhóm khách.

Đôi tàu QT1/QT2 được đưa vào khai thác nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa trà Thái Nguyên và tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương. Việc tổ chức chạy tàu định kỳ vào cuối tuần cũng bổ sung thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách có nhu cầu tham quan Hà Nội và Thái Nguyên.