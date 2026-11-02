Khai thác Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt và đưa vào khai thác Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Đồng Nai từ ngày 30-10-2026 tại địa chỉ: https://txng.dongnai.gov.vn. Cổng thông tin phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia, cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm, hàng hóa.
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý về mục đích, lợi ích và cách thức tham gia cổng thông tin; vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa… UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cổng thông tin qua các kênh thông tin của địa phương đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn; vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia, chú trọng các cơ sở có sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm chủ lực của địa phương…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202611/khai-thac-cong-thong-tin-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-3353a31/