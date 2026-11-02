Khai thác Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý về mục đích, lợi ích và cách thức tham gia cổng thông tin; vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa… UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cổng thông tin qua các kênh thông tin của địa phương đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn; vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia, chú trọng các cơ sở có sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm chủ lực của địa phương…

L.V