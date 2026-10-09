Khai thác, bảo vệ giá trị thương hiệu bí xanh thơm Bắc Kạn

Quả bí xanh thơm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý "Bắc Kạn".

Ngày 6/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm quả bí xanh thơm của tỉnh Thái Nguyên. Quy chế gồm 8 chương, 20 điều cùng hệ thống biểu mẫu, phụ lục chi tiết, quy định việc quản lý, khai thác và bảo vệ chỉ dẫn địa lý.

Một trong những nội dung quan trọng là ghi nhận các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Đây là cơ sở để quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sản xuất chân chính, đồng thời ngăn chặn tình trạng trộn lẫn sản phẩm ngoài vùng địa lý được bảo hộ.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mã truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dựa trên rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng kiểm soát nguồn gốc sản phẩm. Qua đó từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với bí xanh thơm mang chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn”.

Việc ban hành quy chế không chỉ đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả giá trị thương hiệu đã được bảo hộ. Để đặc sản phát huy lợi thế trên thị trường, việc tuân thủ quy chế, bảo đảm nguồn gốc và chất lượng sản phẩm cần được chú trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.