Khai quật mộ công chúa nhà Đường, chuyên gia phẫn nộ trước cảnh bên trong

Phát hiện ngôi mộ cổ bị đào trộm tại Thiểm Tây

Năm 1986, tại huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một vụ đào trộm mộ cổ đã dẫn đến cuộc khai quật khảo cổ quan trọng, hé lộ nơi an nghỉ của Trường Lạc công chúa, con gái Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Ngôi mộ nằm tại thôn Lăng Quang, thuộc khu vực phụ táng Chiêu Lăng, cách lăng chính của Đường Thái Tông khoảng một km. Theo báo cáo khai quật của Bảo tàng Chiêu Lăng, ngôi mộ bị đào trộm vào tháng 2/1986. Sau đó, các chuyên gia tiến hành khai quật cứu hộ từ ngày 30/8 đến ngày 10/11 cùng năm. Khi tiếp cận khu mộ, nhóm khảo cổ phát hiện nhiều dấu vết xâm nhập trái phép. Các đối tượng đã phá hủy một phần cấu trúc, gây xáo trộn nghiêm trọng không gian an táng.

Đặc biệt, quan tài và bệ đặt quan tài bị hư hại, trong khi hài cốt chủ mộ không còn được tìm thấy nguyên vẹn. Những tổn thất này khiến việc nghiên cứu phong tục mai táng và tình trạng ban đầu của ngôi mộ gặp nhiều khó khăn.

Ảnh phục dựng lối vào ngôi mộ công chúa nhà Đường bị trộm phá nghiêm trọng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây.

Chủ nhân ngôi mộ là người con gái được hoàng đế yêu thương

Trường Lạc công chúa tên thật là Lý Lệ Chất, con gái thứ năm của Đường Thái Tông Lý Thế Dân và hoàng hậu Trưởng Tôn. Bà sinh trưởng trong hoàng tộc vào giai đoạn đầu nhà Đường, khi triều đại này từng bước củng cố quyền lực và phát triển thịnh vượng.

Theo sử liệu, công chúa được cha mẹ đặc biệt yêu thương. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với Trưởng Tôn Xung, con trai trưởng của Trưởng Tôn Vô Kỵ, một đại thần quyền lực. Cuộc hôn nhân góp phần củng cố quan hệ giữa hoàng thất và gia tộc Trưởng Tôn.

Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Đường Thái Tông từng có ý định ban tặng của hồi môn cho con gái nhiều hơn mức thông thường. Tuy nhiên, đại thần Ngụy Trưng đã lên tiếng can gián, cho rằng việc vượt quá quy định lễ nghi có thể ảnh hưởng đến trật tự triều đình.

Hoàng hậu Trưởng Tôn đánh giá cao lời khuyên này và khuyến khích hoàng đế tiếp nhận ý kiến của vị đại thần. Câu chuyện được ghi lại trong sử sách, phản ánh phần nào vị thế của Trường Lạc công chúa trong hoàng tộc.

Công chúa qua đời khi mới 23 tuổi

Dù có xuất thân cao quý và cuộc sống được bảo đảm, Trường Lạc công chúa lại sớm qua đời. Theo văn bia được tìm thấy trong mộ, bà qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm Trinh Quán thứ 17, tức năm 643, khi mới 23 tuổi theo cách tính tuổi truyền thống.

Cái chết của công chúa khiến Đường Thái Tông vô cùng đau buồn. Triều đình sau đó tổ chức tang lễ và cho phép bà được an táng tại khu vực phụ táng Chiêu Lăng. Việc được chôn cất gần lăng hoàng đế thể hiện địa vị đặc biệt của công chúa trong hoàng thất. Ngôi mộ được xây dựng với quy mô đáng kể, có hệ thống đường dẫn, cửa đá và nhiều bức bích họa trang trí.

Cấu trúc ngôi mộ hé lộ kỹ thuật xây dựng thời Đường

Theo báo cáo khảo cổ, phần gò đất phía trên ngôi mộ có dạng hình chóp cụt, đáy vuông với mỗi cạnh khoảng 30 m, chiều cao còn lại khoảng 9,8 m. Toàn bộ phần kiến trúc ngầm dài 48,18 m, gồm đường mộ dốc, các giếng trời, hốc phụ, hành lang và buồng mộ chính. Buồng mộ được xây bằng gạch, có mặt bằng gần vuông, mỗi cạnh khoảng 4,2 m.

Đặc biệt, hành lang dẫn vào buồng mộ có ba cửa đá, một đặc điểm đáng chú ý trong kiến trúc lăng mộ quý tộc đầu thời Đường. Các bức tường được trang trí bằng nhiều hình vẽ mô tả quan lại, thị nữ, đội quân hộ vệ và cảnh sinh hoạt cung đình. Những bức bích họa này cung cấp tư liệu quan trọng về trang phục, nghi lễ, nghệ thuật và tổ chức xã hội dưới thời Đường Thái Tông.

Điều khiến giới khảo cổ đặc biệt tiếc nuối là ngôi mộ đã nhiều lần bị xâm phạm trước khi được khai quật khoa học. Các đối tượng đào trộm không chỉ lấy đi những hiện vật có giá trị mà còn phá hủy cấu trúc quan tài và làm xáo trộn các lớp di tích.

Khi tiến hành khai quật, nhóm nghiên cứu không còn đủ điều kiện để phục dựng toàn bộ tình trạng an táng ban đầu. Đáng chú ý, việc không tìm thấy hài cốt nguyên vẹn khiến nhiều thông tin về chủ mộ không thể được nghiên cứu bằng phương pháp nhân học.

Những dấu tích bị phá hủy cũng làm mất đi khả năng xác định chính xác vị trí của một số đồ tùy táng. Đối với khảo cổ học, đây là tổn thất lớn bởi giá trị của hiện vật không chỉ nằm ở bản thân đồ vật mà còn phụ thuộc vào bối cảnh phát hiện.

Văn bia giúp tái hiện cuộc đời công chúa

Dù bị đào trộm nghiêm trọng, ngôi mộ vẫn lưu giữ được tấm bia ghi lại thân thế và cuộc đời Trường Lạc công chúa. Văn bia gồm 38 dòng chữ Hán, với hơn 1.000 chữ, cung cấp thông tin về gia đình, cuộc hôn nhân, thời điểm qua đời và nghi thức an táng. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp các nhà nghiên cứu đối chiếu với những ghi chép trong Tân Đường thư.

Ngoài văn bia, các bức bích họa còn sót lại cũng có giá trị nghệ thuật đặc biệt. Những hình vẽ về đội quân hộ vệ mặc áo giáp, quan lại và thị nữ cho thấy trình độ hội họa phát triển của thời kỳ đầu nhà Đường.

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