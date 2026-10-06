Khai quật khảo cổ ở Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn

Tại buổi lễ, ba đơn vị hoàn tất nghi thức ký kết bàn giao, tiếp nhận 88 hiện vật (gồm 10 hiện vật tại Đồn Chơn Sảng và 78 hiện vật tại Trạm Nam Chơn) cùng toàn bộ hồ sơ khoa học, danh mục thống kê và phiếu hiện vật tiêu biểu.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, đây là 2 công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng. Với vị trí chiến lược đó, 2 công trình giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Hiện vật khai quật tại Đồn Chơn Sảng được bàn giao tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm

Cuộc khai quật được triển khai trên tổng diện tích 600m², gồm 300m² tại Trạm Nam Chơn và 300m² tại Đồn Chơn Sảng, trong thời gian 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ. Những kết quả này góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học có giá trị, phục vụ việc nghiên cứu, nhận diện rõ hơn về quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của 2 công trình.

Kết quả khai quật góp phần làm rõ hơn vị trí, chức năng và vai trò của khu vực Chơn Sảng - Nam Chơn trong không gian lịch sử khu di tích Hải Vân, đồng thời bổ sung tư liệu khoa học có giá trị phục vụ nghiên cứu hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn và những biến động lịch sử diễn ra tại Đà Nẵng trong thế kỷ 19.

Đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích cấp thành phố, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho việc xác định các giải pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 2 di tích thời gian tới.

Sau khi kết thúc khai quật, các hiện vật được tập hợp, làm sạch, phân loại và chỉnh lý. Các hiện vật gồm: Đồ gốm men, đồ sành, vật liệu đất nung và đồ đá. Số lượng hiện vật và phân bố của chúng đã góp phần làm rõ tính chất, niên đại của di tích.

Thời gian tới, Ban Quản lý Di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu chuyên sâu các kết quả khai quật; bảo quản, chỉnh lý, nghiên cứu các hiện vật; đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ lâu dài dấu tích khảo cổ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn.