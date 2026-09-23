Khai quật Công viên Lê Thị Riêng: Đã quy tập 664 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 21/9/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Sau gần 3 tháng triển khai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 664 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật.

Tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/9/2026, sau gần 3 tháng triển khai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 664 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật.

Cụ thể, có 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm xác định đầy đủ phạm vi các khu vực có hài cốt liệt sĩ.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục Từng lớp đất được bóc lên. Những di vật được ghi nhận. Những bộ hài cốt được quy tập, bảo quản để phục vụ các bước xác định danh tính. Trên mặt đất, thành phố vẫn vận hành với nhịp sống quen thuộc. Còn dưới lòng đất, một phần lịch sử đang được đưa trở lại ánh sáng. Gần 60 năm sau ngày những người lính ngã xuống, hành trình tìm kiếm ấy vẫn tiếp tục bằng những bước chân của nhân chứng, những mũi xẻng của người tìm kiếm và sự chờ đợi của những gia đình chưa bao giờ thôi nhớ. Để một ngày, những người nằm lại giữa lòng thành phố có thể trở về đúng nơi họ thuộc về. Theo kế hoạch dự kiến, Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2026. Việc di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (phường Long Bình) được thực hiện theo từng đợt, song song với công tác tìm kiếm, quy tập.