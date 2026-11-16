Khai quật, cất bốc hài cốt tại xã Chiềng Hặc

Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và lãnh đạo xã Chiềng Hặc tiếp nhận thông tin, xác định vị trí đào tìm từ người cung cấp thông tin.

Các lực lượng tham gia cất bốc hài cốt.

Những mảnh xương còn sót lại sau nhiều năm nằm dưới lòng đất.

Trước đó, từ thông tin do ông Vì Ngọc Siếng, sinh năm 1957, trú tại bản Chiềng Ban cung cấp, tại khu vực ruộng của gia đình ông Lường Văn Biên, cùng bản, cách Quốc lộ 6 khoảng 1 km, có một ngôi mộ bộ đội hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếp nhận thông tin, Tổ khảo sát, xác minh đã tiến hành đối chiếu với các tài liệu liên quan, làm việc với nhân chứng, khảo sát thực địa, xác định vị trí, phạm vi khu vực nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời đo đạc tọa độ, lập sơ đồ và hoàn thiện hồ sơ xác minh.

Thành viên Ban Chỉ đạo cất bốc phần hài cốt vào tiểu quách về bàn giao tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn.

Thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo xã Chiềng Hặc dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Chỉ đạo tỉnh đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đào tìm, khai quật. Sau một ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 hài cốt. Hài cốt được cất bốc, lập biên bản hiện trạng và đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Mai Sơn, bàn giao cho UBND xã Mai Sơn tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.