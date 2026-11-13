Khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Mai Sơn

Khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn

Việc khảo sát, xác minh thông tin dựa trên thông tin do ông Nguyễn Việt Đức, sinh năm 1963, trú tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn cung cấp. Cụ thể, theo thông tin của ông Nguyễn Việt Đức, năm 1989, gia đình ông về sinh sống Tiểu khu Tiền Phong, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (nay là thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn), được nghe các cụ trong thôn kể lại, khoảng năm 1952, trong trận đánh tại sân bay Nà Sản, có bộ đội hy sinh, được chôn cất tại khu vườn nhà đang sinh sống, cách bờ suối khoảng 5m, nhưng không rõ vị trí chính xác nơi chôn cất.

Lực lược chức năng khai quật phần mộ nghi là mộ liệt sĩ tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn

Tổ khảo sát, xác minh đã tiến hành nghiên cứu, đối chiếu thông tin của người cung cấp thông tin với các tài liệu có liên quan; làm việc với nhân chứng, người cung cấp thông tin để xác minh vị trí khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí, phạm vi khu vực mộ, đặc điểm địa hình, dấu vết liên quan. Tổ chức đo đạc, xác định tọa độ, lập sơ đồ, chụp ảnh hiện trạng và hoàn thiện hồ sơ khảo sát, xác minh.

Một số mảnh hài cốt được tìm thấy trong quá trình khai quật phần mộ

Lực lược chức năng cất bốc phần mộ nghi là mộ liệt sĩ tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn

Lực lược chức năng cất bốc phần mộ nghi là mộ liệt sĩ tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn

Từ thực tế khảo sát, Tổ khảo sát, xác minh đã ghi nhận, khoanh vùng vị trí nghi mộ liệt sĩ theo nguồn tin nhân dân cung cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, huy động lực lượng đào tìm, khai quật phần mộ nghi là mộ liệt sĩ.

Hài cốt được cất bốc, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Sơn

Các lực lượng tham gia khai quật đã tìm thấy một số mảnh xương tay, răng hài cốt. Hài cốt được cất bốc, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Sơn để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định./.