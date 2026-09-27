Khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Cang Kiểng

Đồng chí Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh dâng hương trước khi tìm kiếm, quy tập.

Các lực lượng tìm kiếm hài cốt và di vật.

Trước đó, từ thông tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng, cùng trú tại bản Cang Kiểng cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng 2 liệt sĩ. Từ nguồn tin của nhân chứng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khoong huy động 30 cán bộ, chiến sĩ dân quân tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí được xác định là có mộ liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực có nhiều thay đổi. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó, thu nhận được xương sọ, xương ống chân, tay, răng và di vật liên quan là mảnh đạn.

Các lực lượng tham gia khai quật phần mộ liệt sĩ tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong.

Các lực lượng hoàn tất việc cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về bàn giao tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, xã Chiềng Khoong thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trước khi bàn giao về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ; tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Sông Mã tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định./.