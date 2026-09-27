Khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Sơn La từ nguồn tin nhân dân

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại gia đình anh Đèo Văn Thiêm ở bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Trước đó, từ thông tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng cùng trú tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khoong huy động 30 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí, khu vực được xác định là có phần mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại gia đình anh Đèo Văn Thiêm ở bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực có nhiều thay đổi so với trước đây. Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ, thu nhận được xương sọ, xương ống chân, tay, răng và mảnh đạn...

Các lực lượng dâng hương tri ân các liệt sĩ sau khi được khai quật, quy tập để đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La an táng theo quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Sông Mã để làm lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La an táng theo quy định.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La an táng theo quy định.