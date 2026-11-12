Khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ tại xã Thanh Nưa

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm lễ trước khi thực hiện nhiệm vụ khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hưng Thịnh. Theo ông Sơn, gia đình chuyển từ Thái Bình (cũ) lên sinh sống tại khu đất này từ năm 1978. Khi mới đến, gia đình phát hiện 2 ụ đất hình chữ nhật nhô cao hơn mặt bằng xung quanh nên không tác động đến khu vực này. Đến năm 2012, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến gia đình và cho biết, chính ông đã trực tiếp chôn cất đồng đội tại vị trí này. Sau đó, do chiến tranh ác liệt, ông tiếp tục hành quân cùng đơn vị và chưa có điều kiện trở lại.

Từ thông tin trên, gia đình ông Sơn đã xây khuôn viên xung quanh phần mộ, thường xuyên chăm sóc, thắp hương vào những ngày lễ, tết với mong muốn các liệt sĩ được yên nghỉ.

Ông Hà Văn Việt thông tin với cán bộ, chiến sĩ về vị trí phần mộ.

Là người sinh sống gần gia đình ông Sơn, đồng thời từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại thôn, xã, cựu chiến binh Hà Văn Việt (78 tuổi) nắm rõ thông tin về 2 phần mộ cũng như quá trình gia đình ông Sơn gìn giữ, chăm sóc. Khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Việt đã chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Từ nguồn tin của nhân dân, Tổ khảo sát, xác minh tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã khẩn trương khảo sát, xác minh, đối chiếu thông tin, làm cơ sở tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai quật phần mộ liệt sĩ.

Thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Từ khi thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo từ nhân dân. Qua xác minh, đối chiếu với dữ liệu của quân khu, thông tin nhân chứng và tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 38 phiếu cung cấp thông tin được xác định có cơ sở dữ liệu trùng khớp. Từ những nguồn tin này, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ”.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ.

Với 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Hưng Thịnh ngày 12/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập trên địa bàn tỉnh từ các nguồn tin trong Chiến dịch 500 ngày đêm đã nâng lên 29 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Lê Hào Quang chia sẻ: “Thời gian tới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin của nhân dân và các nhân chứng về những phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ. Mỗi thông tin xác thực sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội”.