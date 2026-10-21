Khai phá tiềm năng du lịch y tế: Hình thành hệ sinh thái dịch vụ chuẩn quốc tế

LTS: Với chi phí khám chữa bệnh cạnh tranh, đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều kỹ thuật y khoa chuyên sâu cùng hệ thống du lịch, nghỉ dưỡng đa dạng, môi trường ổn định, an ninh đảm bảo, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn của khu vực.

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, du lịch y tế đang phát triển và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại TPHCM, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng khi phần lớn bệnh viện còn thiếu mô hình dịch vụ chuyên biệt phục vụ bệnh nhân quốc tế.

Chi phí thấp, chuyên môn cao

Đầu tháng 10-2026, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TPHCM) tiếp nhận một nữ bệnh nhân 31 tuổi, quốc tịch Campuchia, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thuyên tắc động mạch mạc treo, hoại tử gần như toàn bộ ruột non kèm suy đa tạng.

Trước đó, người bệnh được điều trị tại Campuchia nhưng tiên lượng rất nặng, gia đình được khuyên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không từ bỏ hy vọng, người thân quyết định đưa chị sang Việt Nam điều trị. Sau quá trình phẫu thuật cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị chuyên sâu, sức khỏe người bệnh dần hồi phục, được xuất viện.

Chị K.W.S. (41 tuổi, quốc tịch Singapore) từng đứng trước nguy cơ mất con khi thai nhi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh nặng. Hơn 10 năm mong mỏi mới có con, chị không muốn chấm dứt thai kỳ. Qua tìm hiểu và tham vấn chuyên môn, chị được các bác sĩ Singapore giới thiệu đến Bệnh viện Từ Dũ, nơi từng thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai. Sau 2 lần can thiệp, tình trạng tim thai được cải thiện, mở ra cơ hội sống cho em bé.

Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho biết, nếu như 30 năm trước, xu hướng phổ biến là người Việt tìm đến Singapore, Nhật Bản hoặc những quốc gia có nền y học phát triển để chữa bệnh thì hiện nay, nước ta bắt đầu đón những dòng bệnh nhân theo chiều ngược lại. Ưu thế của y tế Việt Nam không chỉ nằm ở chi phí điều trị hợp lý mà còn ở trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại và sự phát triển của cả hệ thống bệnh viện công lập lẫn tư nhân. Trong đó, chi phí điều trị cạnh tranh là một trong những yếu tố tạo sức hút.

Ở một số dịch vụ, chi phí điều trị tại Việt Nam chỉ bằng 30%-50% so với Singapore, Thái Lan. Chẳng hạn, chi phí cấy ghép một răng implant tại Việt Nam khoảng 1.000 - 1.200USD, trong khi tại Mỹ có thể lên tới 5.000USD; chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở nước ta chỉ bằng khoảng 1/3 so với Thái Lan và 1/5 so với Mỹ.

Kết hợp năng lực chuyên môn với dịch vụ đạt chuẩn

Bên cạnh ưu thế về chi phí, y tế Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cao như ghép tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật robot, hỗ trợ sinh sản, điều trị ung thư... Nhiều bệnh viện công lập và tư nhân đã chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển mô hình điều trị đa chuyên khoa, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, trong đó có phẫu thuật robot, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý phức tạp, tạo sức hút đối với người bệnh quốc tế.

Lĩnh vực y học cổ truyền cũng đang thu hút bệnh nhân nước ngoài. BSCK2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, nhìn nhận, lĩnh vực y học cổ truyền có nhiều tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch y tế đặc trưng nhờ kết hợp điều trị, phục hồi chức năng... Các phương pháp châm cứu, cấy chỉ, dưỡng sinh, sử dụng dược liệu... nếu được tổ chức bài bản, gắn với nghỉ dưỡng sẽ tạo sức hút đối với khách quốc tế.

Trong khi đó, lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến Việt Nam điều trị, mang lại doanh thu ước tính 3.500 tỷ đồng. Lĩnh vực hỗ trợ sinh sản cũng nổi lên như một thế mạnh của du lịch y tế nhờ chi phí hợp lý, kỹ thuật hiện đại và tỷ lệ thành công cao.

Bệnh nhân Australia cảm ơn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã cứu ông qua cơn nhồi máu cơ tim cấp. Ảnh: MINH TRÍ

Cần cái bắt tay thật chặt

Theo Sở Y tế TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM tiếp nhận hàng trăm lượt người bệnh từ Campuchia, Lào, Indonesia... đến thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện chỉ có một số ít bệnh viện chủ động xây dựng dịch vụ dành riêng cho người bệnh quốc tế.

Trong khi đó, phần lớn cơ sở y tế vẫn tập trung vào hoạt động khám chữa bệnh truyền thống, thiếu sự kết nối với dịch vụ du lịch, lưu trú và chăm sóc người bệnh. Sự phối hợp giữa các sở, ngành như y tế, du lịch, công an, ngoại giao... vẫn rời rạc, thiếu cơ chế vận hành thường xuyên và thống nhất.

Bên cạnh đó, công tác thống kê, nghiên cứu thị trường và dữ liệu về du lịch y tế còn yếu, khiến việc hoạch định chính sách và tổ chức quảng bá, thu hút khách quốc tế còn chưa hiệu quả. Nhiều bệnh viện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về không gian dịch vụ, trải nghiệm khách quốc tế và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng y tế...

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế nhờ hệ thống bệnh viện chuyên sâu, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại và khả năng kết nối quốc tế thuận lợi. Đây là nền tảng để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch y tế thế mạnh như điều trị chuyên sâu, nha khoa, hỗ trợ sinh sản, thẩm mỹ và khám sức khỏe chất lượng cao.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển của TPHCM được mở rộng, tạo điều kiện kết nối dịch vụ khám, chữa bệnh với du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Qua đó, thành phố có thể hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ khám, điều trị đến chăm sóc, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng, góp phần thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch y tế, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho rằng, cần tăng cường liên kết giữa các cơ sở y tế, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị lưu trú, đồng thời chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi chất lượng chuyên môn được khẳng định, dịch vụ được chuẩn hóa và thương hiệu được quảng bá bài bản, TPHCM không chỉ có cơ hội thu hút thêm nguồn khách quốc tế mà còn giữ chân người bệnh trong nước, từng bước đưa y tế trở thành một lĩnh vực đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của ngành dịch vụ và kinh tế thành phố.

Theo TS-BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trước áp lực cạnh tranh từ Thái Lan và Singapore, Việt Nam khó tạo lợi thế bền vững nếu chỉ dựa vào chi phí thấp hoặc kỹ thuật điều trị đơn lẻ. Việt Nam cần phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu, chuẩn hóa dịch vụ và tăng cường liên kết giữa bệnh viện với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú. Hệ thống cơ sở y tế của Việt Nam không thiếu những “hạt nhân” đủ sức thu hút bệnh nhân quốc tế, nhưng thiếu chiến lược kết nối thành hệ sinh thái hoàn chỉnh. Nếu kết hợp năng lực chuyên môn với dịch vụ đạt chuẩn quốc tế và tổ chức quảng bá thương hiệu bài bản thì “mỏ vàng” du lịch y tế mới có thể được khai thác hiệu quả, trở thành lĩnh vực dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.