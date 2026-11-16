Khai mở tiềm năng phát triển con nuôi đặc sản

Mô hình nuôi hươu sao của gia đình anh Nguyễn Văn Công, thôn Tân Thanh, xã Nông Cống cho lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng/năm.

Từ hiệu quả các mô hình cho thấy, lợi thế của chăn nuôi đặc sản không chỉ ở giá trị kinh tế của vật nuôi mà còn ở khả năng khai thác điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn và kinh nghiệm sản xuất tại địa phương. Thực tế, tại xã Định Tân, ông Trịnh Văn Doãn, thôn Yên Thôn phát triển các vật nuôi đặc sản như lợn rừng, dê, ba ba, tận dụng lợi thế đồi rừng để mở rộng sản xuất. Theo ông, sản phẩm có thể tiêu thụ qua các nhà hàng và khách hàng có nhu cầu; một số vật nuôi có thể nuôi kéo dài để lựa chọn thời điểm xuất bán phù hợp, đem lại giá trị thu nhập cao. Đây là lợi thế nhất định, song để phát triển quy mô hàng hóa, người nuôi vẫn cần tính toán thời gian nuôi, chi phí thức ăn, khả năng quay vòng vốn và nhu cầu thực tế, tránh để sản phẩm tồn đọng hoặc phụ thuộc vào một nhóm khách hàng.

Cùng với lựa chọn vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng con giống là yếu tố quan trọng để tăng năng suất, giảm chi phí và tạo sản phẩm đồng đều. Tại xã Hoằng Lộc, anh Lê Văn Hùng, thôn Anh Vinh, phát triển đàn cầy hương với tổng đàn khoảng 600 con, gồm cầy bố mẹ, con giống và cầy thương phẩm. Từ những khó khăn ban đầu do thiếu kinh nghiệm, anh Hùng chủ động học hỏi kỹ thuật, hoàn thiện quy trình chăm sóc và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội. Hiện, mỗi năm, trang trại xuất bán 500 con, trong đó có khoảng 200 cặp giống và hơn 100 con thương phẩm. Với giá bán 15 - 18 triệu đồng/cặp giống và 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg cầy thương phẩm, mô hình mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm. Anh Hùng cho biết: “Không chỉ cung cấp con giống, gia đình còn cam kết đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật cho người mua, qua đó tạo dựng niềm tin và duy trì đầu ra ổn định. Thời gian tới, gia đình sẽ liên kết, hỗ trợ con giống cho bà con trong xã, đồng thời tiến tới thành lập tổ hợp tác, HTX nuôi cầy hương, từng bước mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa”.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng vật nuôi đặc sản, các địa phương cần rà soát lợi thế từng vùng, lựa chọn vật nuôi phù hợp; khuyến khích các hộ liên kết thành tổ hợp tác, HTX, hình thành vùng nuôi tập trung nhằm chuyển giao kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và phòng chống dịch bệnh. Với các loài thuộc diện quản lý đặc thù, hoạt động chăn nuôi phải tuân thủ quy định về nguồn gốc, giấy phép và bảo tồn động vật hoang dã. Cùng với tổ chức sản xuất, người nuôi cần chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, liên kết với nhà hàng, cơ sở chế biến và đơn vị phân phối, tiến tới ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên nền tảng số và phát triển chế biến phù hợp để nâng cao giá trị, đa dạng kênh tiêu thụ. Quy mô chăn nuôi phải gắn với nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đầu ra ổn định, tránh phát triển ồ ạt gây dư thừa, giảm giá. Qua đó, từng bước chuyển chăn nuôi đặc sản sang sản xuất hàng hóa có tổ chức, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, chăn nuôi vật nuôi đặc sản trên địa bàn tỉnh khá đa dạng, tổng đàn ước đạt hơn 2,5 triệu con, gồm lợn rừng, gà bản địa, vịt đặc sản, dê... Ngoài ra, có khoảng 1.500 hộ được cấp phép nuôi các loài như ba ba, rùa, cầy hương, dúi với hơn 225.000 cá thể. Quy mô này cho thấy tiềm năng phát triển còn lớn, song thị trường tiêu thụ vẫn chưa đồng đều, một số sản phẩm thiếu tính ổn định. Vì vậy, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cần tăng cường dự báo thị trường, hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn, hỗ trợ liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại và kiểm soát hoạt động gây nuôi theo quy định.