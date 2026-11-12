Khai màn chương trình nghệ thuật 'Đối thoại Á - Âu'

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Trần Chí Cường (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại diện ban tổ chức sự kiện. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 20 diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát.

Qua ngôn ngữ hình thể của múa đương đại, tác phẩm “Mùa đom đóm” gợi lên một không gian thơ mộng, nơi ánh sáng đom đóm gắn với những rung cảm của con người trước thiên nhiên.

Các nghệ sĩ trình diễn múa đương đại với tác phẩm “Mùa đom đóm”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp nối là các giai điệu opera nổi tiếng của những nhà soạn nhạc thế giới và tiết mục ballet “Đông Hồ”, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam.

Ba phần trình diễn mang đến những cách thưởng thức khác nhau, từ cảm nhận chuyển động của cơ thể đến lắng nghe âm nhạc và khám phá cách tranh dân gian được chuyển tải qua ballet.

Chương trình mở thêm cơ hội để người dân, du khách thưởng thức các loại hình nghệ thuật biểu diễn, đồng thời tạo dịp để nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ với công chúng.

Qua việc tổ chức các đêm diễn, Rạp Hội An từng bước phát huy vai trò là địa điểm biểu diễn và giao lưu văn hóa, hướng đến duy trì các hoạt động thường xuyên để nghệ sĩ giới thiệu, thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo.

Nghệ sĩ trình diễn các giai điệu opera nổi tiếng tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đại diện ban tổ chức sự kiện, chương trình mong muốn góp thêm một hoạt động ý nghĩa vào đời sống văn hóa của Hội An; từng bước đưa các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật tại địa phương.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An trong việc phát huy giá trị di sản gắn với đời sống, để Rạp Hội An không chỉ là một địa điểm biểu diễn mà còn trở thành không gian văn hóa, nơi nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, nơi giá trị nghệ thuật được sẻ chia và lan tỏa.