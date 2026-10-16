Khai màn bùng nổ, Brighton giành thắng lợi 4-0

Brighton mở màn chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng tưng bừng. Ảnh: Steve Bardens - AMA/Getty Images.

Brighton mở màn chiến dịch vòng phân hạng Conference League bằng màn vùi dập Kauno Zalgiris 4 bàn không gỡ. Đoàn quân dưới quyền HLV Fabian Hurzeler làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tiếp đà hưng phấn tại đấu trường quốc nội, đại diện xứ sương mù luân chuyển bóng với tốc độ cao, bóp nghẹt tuyến giữa và liên tục khoét sâu vào nách trung lộ đại diện Lithuania. Dù thủ thành Tomas Svedkauskas thi đấu lăn xả với nhiều pha cản phá ngoạn mục, tân binh Kauno Zalgiris cũng chỉ có thể trụ vững đến cuối hiệp một.

Sức ép khủng khiếp được cụ thể hóa ở phút 41. Nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, Georginio Rutter dứt điểm hiểm hóc vào góc phải mở tỷ số. Trọng tài Mikkel Redder ban đầu lưỡng lự nhưng nhanh chóng công nhận bàn thắng sau khi tham khảo phòng VAR. Bàn mở điểm khai thông bế tắc giúp đôi chân dàn sao chủ nhà thanh thoát hơn hẳn. Đúng vào phút bù giờ 45+2, Jack Hinshelwood băng vào đón đường bóng dọn cỗ rồi sút chìm quyết đoán hạ gục thủ môn, nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Kịch bản hiệp hai không hề thay đổi khi quyền kiểm soát vẫn thuộc về đại diện xứ sương mù. Phút 53, Ibrahim Osman kiến tạo chuẩn xác để Rutter đệm bóng cự ly gần hoàn tất cú đúp. Thủng lưới chóng vánh, Kauno Zalgiris còn chịu tổn thất nhân sự nặng nề với ca chấn thương của Amine Benchaib ở phút 61. Phút 67, Matt O'Riley bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 4-0. Suốt 90 phút, Brighton áp đảo toàn diện với 9 cú sút trúng đích cùng 11 quả phạt góc, trong khi đối thủ hoàn toàn bế tắc và không tạo ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào.

Kết quả: Brighton 4–0 Kauno Zalgiris

Ghi bàn: Georginio Rutter (41', 53'), Jack Hinshelwood (45+2'), Matt O'Riley (67').