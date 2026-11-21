Đồng chí Mai Sơn tặng hoa chúc mừng khai mạc giải đấu.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, sau vòng sơ loại được tổ chức tại các tỉnh, thành phố từ tháng 10 đến tháng 11. Theo Ban tổ chức, vòng chung kết quy tụ hơn 400 vận động viên, với 195 đôi đăng ký tranh tài ở 8 nội dung thuộc hai hạng Intermediate và Advanced.

Đồng chí Mai Sơn cùng Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên.

Các nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, được phân chia theo nhóm tuổi và trình độ chuyên môn. Ở vòng bảng, các đôi thi đấu vòng tròn tính điểm. Những đôi có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp để tranh chức vô địch từng nội dung.

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Vận động viên tham gia tranh tài ngay sau lễ khai mạc.

Giải góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện pickleball trong giới trẻ, đồng thời tạo cơ hội để các tổ chức Hội, doanh nhân trẻ và các câu lạc bộ kết nối với cộng đồng người chơi pickleball trên cả nước.