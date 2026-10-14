Khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2026

Khởi động từ tháng 9/2026, giải đấu thu hút sự tham gia sôi nổi của 18 đội bóng đại diện cho 18 cụm thi đấu trong tỉnh. Trải qua các trận tranh tài kịch tính ở vòng loại, 9 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền bước tiếp vào Vòng chung kết.

9 đội bóng với 126 vận động viên tham gia tranh tài tại vòng chung kết.

Các đội bóng được chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất bước vào các lượt trận bán kết và chung kết.

Giải đấu là sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của vòng chung kết đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương đến cổ vũ.

Ngay sau lễ khai mạc các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày (từ 13 đến 15/10); Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào chiều 15/10/2026.