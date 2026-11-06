Khai mạc Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV/Drone dành cho thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh

Các đội tranh tài tại cuộc thi Sáng tạo và Điều khiển UAV Drone dành cho thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa công nghệ UAV đến gần hơn với thế hệ trẻ

Cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV/Drone dành cho thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 được tổ chức nhằm xây dựng sân chơi khoa học, công nghệ có tính thực hành và ứng dụng; khuyến khích học sinh, sinh viên, thanh niên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển thiết bị bay không người lái.

Thông qua các nhiệm vụ thi đấu cụ thể, thí sinh có cơ hội vận dụng kiến thức liên ngành, rèn luyện kỹ năng kỹ thuật, khả năng phối hợp nhóm và tư duy xử lý tình huống.

Đồng thời, Cuộc thi hướng đến phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố trẻ có năng lực trong các lĩnh vực UAV, robot và tự động hóa; góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ có tư duy công nghệ, tinh thần sáng tạo và khả năng tham gia vào các lĩnh vực công nghệ mới.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huỳnh Quang Hiếu phát biểu khai mạc cuộc thi.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cho đô thị tương lai

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố xác định việc làm chủ các công nghệ chiến lược – trong đó có UAV, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo – là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Đặc biệt, bám sát các định hướng và quy định mới của Luật Phát triển đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung kiến tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững và hiện đại như:

Tích hợp hạ tầng công nghệ số và quản lý không gian tầm thấp: Xác lập khung pháp lý, quy chuẩn để tích hợp các thiết bị bay không người lái (UAV) vào hệ thống giao thông thông minh, logistics đô thị, quy hoạch và giám sát trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị: Ưu tiên nguồn lực, cơ chế đầu tư cho các giải pháp R&D và chuyển giao công nghệ cao nhằm giải quyết trực tiếp các thách thức lớn của đô thị như giao thông, cứu nạn cứu hộ và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ cho đô thị tương lai: Đầu tư bài bản vào đào tạo liên ngành STEM/STEAM, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp để hình thành thế hệ kỹ sư, chuyên gia làm chủ các công nghệ điều hành đô thị thông minh.

"Cuộc thi hôm nay chính là một mắt xích quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng chính sách ấy. Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích, mà còn là bệ phóng ươm mầm tài năng, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm và tiếp cận bài toán công nghệ thực tiễn ngay từ ghế nhà trường", ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nhấn mạnh.

67 đội thi tranh tài tại vòng chung kết

Được phát động từ ngày 20/7/2026, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các trường học, cơ sở giáo dục, đơn vị đào tạo và cộng đồng thanh thiếu niên.

Ban Tổ chức ghi nhận 146 đội đăng ký dự thi, gồm 48 đội Bảng A - khối Trung học cơ sở, 29 đội Bảng B - khối Trung học phổ thông và 69 đội Bảng C - Sinh viên, Thanh niên.

Sau quá trình tổ chức các vòng thi và đánh giá chuyên môn, Ban Tổ chức lựa chọn 67 đội xuất sắc tham gia Vòng Chung kết, gồm: Bảng A - Khối Trung học cơ sở: 16 đội thi. Bảng B - Khối Trung học phổ thông: 11 đội thi. Bảng C - Sinh viên, Thanh niên: 40 đội thi.

Các đội thi đến từ các trường học, cơ sở đào tạo và đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành lân cận. Quy mô và thành phần tham gia đa dạng góp phần tạo nên môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và kết nối những người trẻ có chung niềm đam mê khoa học, công nghệ.

Điểm nổi bật của Cuộc thi là các nội dung thi đấu được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa kỹ năng điều khiển thiết bị, khả năng phối hợp và vận dụng công nghệ vào nhiệm vụ cụ thể.

Đối với Bảng A và Bảng B - Drone Soccer: Các đội thi điều khiển thiết bị Drone Soccer có kết cấu bảo vệ dạng cầu, đường kính khoảng 20 cm (±2 cm), khối lượng khi thi đấu không quá 250 g, tranh tài trực tiếp trong sân thi đấu chuyên dụng được quây kín bằng lưới bảo vệ.

Nhiệm vụ của các đội là điều khiển thiết bị đưa vào khung thành đối phương để ghi điểm. Nội dung thi đòi hỏi thí sinh có kỹ năng điều khiển chính xác, phản xạ linh hoạt, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Đây cũng là hình thức trải nghiệm trực quan, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp cận các nguyên lý điều khiển, vận hành thiết bị bay và ứng dụng công nghệ trong môi trường thi đấu.

Đối với Bảng C - Sinh viên, Thanh niên: Các đội thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bằng UAV. Trong thời gian quy định, thí sinh phải điều khiển thiết bị tiếp nhận và vận chuyển ba kiện hàng có khối lượng tăng dần qua từng vòng thi, lần lượt là 0,25 kg, 0,5 kg và 1 kg; xác định vị trí giao hàng, điều khiển UAV vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành nhiệm vụ giao hàng.

Đây là nội dung có yêu cầu kỹ thuật và tính ứng dụng thực tiễn, đòi hỏi sự kết hợp giữa thiết kế thiết bị, khả năng điều khiển, độ ổn định khi mang tải, xác định vị trí và xử lý tình huống trong quá trình vận hành. Qua đó, thí sinh có cơ hội tiếp cận những bài toán công nghệ gần với các ứng dụng UAV trong vận chuyển, logistics và tự động hóa.