Khai mạc vòng Chung kết Cuộc thi 'Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử' năm 2026

Cuộc thi mang chủ đề “Yên Tử - Di sản thế giới, giá trị trường tồn”, quy tụ 13 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 33 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Chương trình văn nghệ

Dự chương trình có Phó Giám đốc Sở VHTTDL Ninh Văn Thương; Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử Đinh Sỹ Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tăng ni, phật tử thành phố.

Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một câu chuyện hấp dẫn về Di sản Yên Tử

Cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỉ niệm 718 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, kiến trúc và cảnh quan của Di sản thế giới Yên Tử.

Các thí sinh bước vào vòng thi

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Yên Tử Phạm Xuân Thành, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, khẳng định Yên Tử là vùng đất thiêng gắn liền với lịch sử, văn hóa và Phật giáo Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và tư tưởng nhân văn sâu sắc; đồng thời là nơi kết tinh, lan tỏa tư tưởng nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Khán giả vỗ tay cổ vũ các thí sinh

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, với những giá trị nổi bật toàn cầu, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhân dân Quảng Ninh mà còn của dân tộc Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu hay những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch mà còn là trách nhiệm và tình yêu của mỗi người dân.

13 thí sinh tham dự vòng Chung kết

Đặc biệt, việc đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, để thế hệ trẻ hiểu, cảm nhận và tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Đại biểu tham dự cuộc thi

Xuất phát từ ý nghĩa đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có kiến thức, khả năng thuyết trình, kỹ năng giới thiệu và tình yêu sâu sắc đối với di sản; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để lan tỏa tình yêu Yên Tử, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới.

Các tiết mục ca nhạc tại sự kiện

Đánh giá cao kết quả vòng sơ khảo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Phạm Xuân Thành ghi nhận tinh thần tham gia nghiêm túc, sôi nổi của 33 thí sinh. Qua quá trình đánh giá, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 13 gương mặt xuất sắc bước vào đêm Chung kết.

Ông Phạm Xuân Thành tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự công tâm của Ban Giám khảo cùng tài năng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các thí sinh, vòng Chung kết sẽ mang đến những phần trình diễn ấn tượng, những câu chuyện xúc động và góc nhìn mới mẻ về Di sản thế giới Yên Tử.

Lãnh đạo phường Yên Tử chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia

Tại chương trình, 13 thí sinh vòng Chung kết ra mắt đại biểu, nhân dân và du khách, sẵn sàng bước vào hai phần thi “Tỏa sáng cùng di sản” và “Đại sứ di sản”, thể hiện kiến thức, khả năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của miền đất Phật Hoàng.

Với thông điệp “Yên Tử - Di sản thế giới, giá trị trường tồn”, cuộc thi tiếp tục khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị di sản quý báu của dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Yên Tử ngày càng văn minh, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Bí thư phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, sự công tâm của Ban Giám khảo và đặc biệt là tài năng, sự tự tin của 13 thí sinh, vòng Chung kết sẽ mang đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng, những câu chuyện xúc động và những góc nhìn mới mẻ về Di sản thế giới Yên Tử.

“Tôi mong muốn rằng, sau cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ trở thành một đại sứ giới thiệu, quảng bá hình ảnh Yên Tử, góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên của vùng đất di sản đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, mỗi người dân phường Yên Tử hãy là một người giới thiệu thân thiện, một chủ thể tích cực trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản; để Yên Tử không chỉ là điểm đến của những chuyến hành hương mà còn là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn, giàu bản sắc và sức sống quanh năm", ông Tùng nhấn mạnh.