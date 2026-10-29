Khai mạc vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026

Hình ảnh đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc. (Ảnh: CLB CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH)

Vòng 2 giải năm nay tổ chức từ ngày 28/10 tới 8/11 với sự tham gia của 8 câu lạc bộ nam gồm Biên Phòng MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, LPBank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Tân Cảng.

Theo thể thức thi đấu, các đội tiếp tục tranh tài vòng tròn tính điểm để xếp hạng từ 1 đến 8. Bốn đội có thứ hạng cao nhất giành quyền vào vòng chung kết tranh chức vô địch; các đội còn lại thi đấu phân hạng. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng. Vòng chung kết và các trận phân hạng dự kiến diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11. Đội xếp thứ 8 chung cuộc sẽ xuống thi đấu tại Giải Bóng chuyền hạng A năm 2027.

Trước đó, tại vòng I diễn ra từ ngày 6 đến 19/4 ở Hà Nội, các đội đã thi đấu tích lũy điểm số, tạo cơ sở cho cuộc cạnh tranh thứ hạng ở chặng cuối mùa giải. Biên Phòng MB kết thúc vòng I với thành tích toàn thắng 7 trận. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Tân Cảng, LPBank Ninh Bình và Hà Nội cũng hướng đến mục tiêu cạnh tranh các vị trí dẫn đầu.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Sanest Khánh Hòa, với các tỷ số lần lượt là 25-16, 25-16 và 25-15. Kết quả giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.