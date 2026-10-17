Khai mạc VEEW 2026: Kết nối chuỗi giá trị ngành sự kiệnvà triển lãm Việt Nam

VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show

VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show. Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VECA cùng các đơn vị tổ chức chương trình, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị truyền thông báo chí.

Mang thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng và lựa chọn đối tác phù hợp. Qua đó, các bên có thể phát triển hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tế và sự hiểu biết về năng lực của nhau.

Trong cấu trúc này, PLASE Show mang đến các sản phẩm, công nghệ âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn, kết nối thương hiệu, nhà phân phối với các đơn vị sản xuất và tổ chức sự kiện. WEDTECH Show mở rộng phạm vi kết nối sang ngành dịch vụ cưới, kết hợp giải pháp kỹ thuật với các xu hướng trang trí và thời trang cưới. Qua hai chương trình, nhà cung cấp có cơ hội tiếp cận khách hàng từ sự kiện doanh nghiệp, biểu diễn đến ngành cưới, trong khi nhà tổ chức có thể tìm hiểu nhiều giải pháp phục vụ cùng một chương trình.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), chia sẻ: “Chất lượng của một sự kiện được tạo nên bởi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. VEEW là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành.”

Trong suốt ba ngày, triển lãm VEEW 2026 cùng các hoạt động chuyên ngành của PLASE Show và WEDTECH Show diễn ra tại Hall 6 và Sân Tây của VEC. Các phiên trình diễn luân phiên tại gian hàng và trình diễn hệ thống âm thanh Line Array cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp thiết bị, tìm hiểu giải pháp kỹ thuật và trao đổi với nhà cung cấp. Việc giới thiệu công nghệ còn gắn với kinh nghiệm triển khai thực tế qua workshop “Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện” của PLASE Show, diễn ra ngày 18/10.

VEEW cũng kết hợp hoạt động giao thương với trao đổi về định hướng phát triển ngành. Hội thảo “Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững” và “VECA Summit 2026: Liên kết để vươn tầm” diễn ra ngày 18/10, tập trung vào phát triển bền vững trong lĩnh vực biểu diễn, giải trí và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp sự kiện, triển lãm.

Các chương trình nghệ thuật và trình diễn tiếp nối trải nghiệm tại khu triển lãm, đồng thời tạo dịp giao lưu cho cộng đồng làm nghề. Tối 17/10, WEFEST - Rock Edition: Awaken kết nối cộng đồng ngành cưới, sự kiện và khách tham quan thông qua âm nhạc. Tối 18/10, WEDTECH Fashion Show - The New Wedding giới thiệu các xu hướng thời trang cưới trong không gian trình diễn kết hợp công nghệ sân khấu.