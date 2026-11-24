Lễ khai mạc và trao giải Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá sự kiện vừa là hoạt động chuyên môn, vừa tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật được kết tinh từ quá trình lao động sáng tạo của đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân và nhà thiết kế.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm 2026 thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 218 tác phẩm thuộc loại hình Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm thuộc loại hình Sản phẩm ứng dụng. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 154 tác phẩm của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh thành để trưng bày và xét trao giải; trong đó có 50 tác phẩm Thiết kế sáng tạo của 46 tác giả và 104 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng của 77 tác giả.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm hai hệ thống độc lập tương ứng với hai loại hình sáng tác. Mỗi hệ thống có 11 giải, gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích.

Đánh giá về chất lượng triển lãm, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét các tác phẩm thắng giải đã cho thấy quá trình lao động sáng tạo công phu, bền bỉ, thể hiện tài năng và sự tỉ mỉ của đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thiết kế.

Nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, chất liệu phong phú, họa tiết tinh xảo, khai thác những tinh hoa của văn hóa Việt Nam thông qua đường nét, màu sắc và ngôn ngữ tạo hình, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu về khả năng ứng dụng và công năng sử dụng.

Điểm đáng chú ý của triển lãm là sự hiện diện song song của hai hướng sáng tạo. Thiết kế sáng tạo thể hiện tư duy tạo hình mới, giàu tính ý niệm và khả năng tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến, còn Sản phẩm ứng dụng cho thấy cách khai thác, kế thừa tinh hoa thủ công truyền thống bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Tuy nhiên giá trị của mỹ thuật ứng dụng không chỉ dừng lại ở phương diện nghệ thuật mà còn cần được chuyển hóa thành những sản phẩm phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu xã hội và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thứ trưởng Hồ An Phong nói: "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động kết nối người sáng tạo ý tưởng với thị trường, sử dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu của không chỉ người Việt mà còn có thể xuất khẩu, cạnh tranh được với thị trường quốc tế, mang theo bản sắc đậm đà".

2 giải Nhất được trao cho LAMPHONG Studio (Hà Nội) với tác phẩm “Vàng son đất Việt” và tác giả Quách Phan Tuấn Anh (HÀ Nội) với tác phẩm “Bình hút lộc Liên Hoa”. (Ảnh: TT)

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. (Ảnh: TT)

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 24/11 đến hết ngày 10/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là dịp giới thiệu những thành quả sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, đồng thời góp phần tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng trong nước và quốc tế.