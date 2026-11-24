Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 nhằm tôn vinh những thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng thông qua việc trưng bày, giới thiệu các mẫu thiết kế và sản phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa giá trị công năng và thẩm mỹ đương đại. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn chuyên môn, góp phần kết nối đội ngũ nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, Lễ khai mạc và trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 là hoạt động có ý nghĩa trong việc tôn vinh văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc, thể hiện sự tài hoa, sáng tạo, tỉ mỉ và kiên trì của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

Theo Thứ trưởng, nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi có giá trị mỹ thuật cao và thể hiện tinh thần sáng tạo phong phú. Những tác phẩm này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường mỹ thuật ứng dụng.

Mỹ thuật ứng dụng không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn tạo ra những sản phẩm có công năng thiết thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. Đây là xu hướng quan trọng nhằm đưa tinh hoa văn hóa, tinh hoa sáng tạo của nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế vào đời sống, tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống, mang giá trị nhân văn, góp phần định hình bản sắc và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Quang cảnh buổi lễ.

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, thể hiện được nét đặc sắc, tinh hoa truyền thống, đồng thời có tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của xã hội, bảo đảm công năng tốt và giá trị thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, bởi giá trị thương hiệu góp phần tạo nên bản sắc, sức cạnh tranh, sức sống và động lực phát triển cho các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức nhiều chương trình kết nối ý tưởng, không gian sáng tạo với sản xuất công nghiệp, hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Qua đó, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu, tham gia cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi năm nay đã thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, trong đó có 218 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng.

Trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 154 tác phẩm tiêu biểu của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh, thành phố để trưng bày triển lãm.

Nhằm ghi nhận, khích lệ những tìm tòi, sáng tạo có giá trị nghệ thuật và tính ứng dụng nổi bật, Ban Tổ chức đã thiết lập hai hệ thống giải thưởng độc lập dành cho hai loại hình Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng.

Ở loại hình Thiết kế sáng tạo, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Lamphong Studio (Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Yến Thương, Nguyễn Hoàng Anh và các cộng sự) với bộ tác phẩm “Vàng Son Đất Việt”.

Ở loại hình Sản phẩm ứng dụng, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Quách Phan Tuấn Anh với tác phẩm “Bình hút lộc Liên hoa”.

Trao giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm có sự đa dạng về chất liệu, hình thức thể hiện và phương thức sáng tạo, thể hiện nhiều ý tưởng mới cùng giá trị thẩm mỹ cao. Nếu như mảng Thiết kế sáng tạo ghi dấu ấn bởi tư duy đột phá, giàu tính ý niệm và nhạy bén với các xu hướng công nghệ tiên tiến, thì mảng Sản phẩm ứng dụng lại khẳng định chiều sâu bản sắc thông qua khả năng khai thác, kế thừa tinh hoa thủ công truyền thống dân tộc bằng ngôn ngữ thẩm mỹ mới.

Sự kết hợp giữa giá trị di sản văn hóa truyền thống với thành tựu công nghệ hiện đại và các chuẩn mực thiết kế quốc tế đã góp phần phản ánh diện mạo mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại, tạo nên dấu ấn riêng cho Triển lãm lần thứ 6.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Thông qua không gian trưng bày, giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội tiếp cận bức tranh đa dạng về tư duy tạo hình, loại hình sáng tác, nghệ thuật xử lý chất liệu cũng như khả năng tiếp biến các xu hướng công nghệ mới. Triển lãm đồng thời góp phần kết nối các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/11/2026 đến hết ngày 10/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội./.