Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 nhằm tôn vinh những thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng thông qua việc trưng bày, giới thiệu các mẫu thiết kế và sản phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa giá trị công năng và thẩm mỹ đương đại. Đồng thời, là diễn đàn chuyên môn, góp phần kết nối đội ngũ nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu. Ảnh: Lê Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh, Lễ khai mạc và trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 là hoạt động có ý nghĩa trong việc tôn vinh văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc, thể hiện sự tài hoa, sáng tạo, tỉ mỉ và kiên trì của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức nhiều chương trình kết nối ý tưởng, không gian sáng tạo với sản xuất công nghiệp, hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Qua đó, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu, tham gia cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi năm nay đã thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, trong đó có 218 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng. Trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 154 tác phẩm tiêu biểu của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh, thành phố để trưng bày triển lãm.

BTC giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Lê Minh.

Ban Tổ chức đã thiết lập hai hệ thống giải thưởng độc lập dành cho hai loại hình Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng. Loại hình Thiết kế sáng tạo, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Lamphong Studio (Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Yến Thương, Nguyễn Hoàng Anh và các cộng sự) với bộ tác phẩm “Vàng Son Đất Việt”. Loại hình Sản phẩm ứng dụng, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Quách Phan Tuấn Anh với tác phẩm “Bình hút lộc Liên hoa”.

Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm có sự đa dạng về chất liệu, hình thức thể hiện và phương thức sáng tạo, thể hiện nhiều ý tưởng mới cùng giá trị thẩm mỹ cao. Triển lãm góp phần kết nối các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10/12 tại Bảo tàng Hà Nội.