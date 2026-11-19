Với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường, Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị”, Tuần Văn hóa - Du lịch xã Long Cốc năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11, với chuỗi hoạt động phong phú, gắn kết quảng bá du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Một số hoạt động nổi bật trong Tuần Văn hóa - Du lịch xã Long Cốc.

Điểm nhấn của sự kiện là 4 cuộc thi được tổ chức với nội dung khai thác những thế mạnh đặc trưng của địa phương. Trong đó, các hoạt động sáng tạo ẩm thực từ chè, thi hái chè, sao chè thủ công và pha trà không chỉ tôn vinh giá trị sản phẩm chè Long Cốc mà còn tạo cơ hội để người dân giới thiệu kỹ năng, kinh nghiệm và nét đẹp của nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, cuộc thi tìm kiếm ý tưởng phát triển du lịch và thi ảnh đẹp Long Cốc hướng tới khơi dậy sự sáng tạo, phát huy vai trò của cộng đồng trong quảng bá hình ảnh quê hương.

Không gian sự kiện còn được mở rộng với nhiều hoạt động như: Ra mắt các mô hình du lịch, giới thiệu sản phẩm địa phương, trưng bày không gian văn hóa đặc trưng, tổ chức chương trình famtrip kết nối doanh nghiệp lữ hành, hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch... Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quảng bá điểm đến, kết nối các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút nguồn lực đầu tư.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch, xã Long Cốc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đồng thời, đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư. Qua đó, tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng quê hương.

Xã Long Cốc đón nhận Quyết định của UBND tỉnh chứng nhận Điểm du lịch cộng đồng đồi chè Long Cốc là Điểm du lịch cấp tỉnh.

Nhân dịp này, xã Long Cốc đón nhận Quyết định của UBND tỉnh chứng nhận Điểm du lịch cộng đồng đồi chè Long Cốc là Điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương, đồng thời tạo thêm cơ sở để Long Cốc đẩy mạnh quảng bá, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc trưng với những đồi chè xanh mướt trải dài, nối tiếp nhau cùng bản sắc văn hóa Mường được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Long Cốc có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, sinh thái, cộng đồng. Việc kết hợp khai thác giá trị cây chè với giới thiệu văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống và đời sống sản xuất của người dân sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026, xã Long Cốc kỳ vọng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đồng thời, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong phát triển du lịch, gắn khai thác tiềm năng với gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn nghề truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.