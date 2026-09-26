Khai mạc tuần văn hóa du lịch và thương mại tại lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các đại biểu; người dân và du khách tham dự sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện.

Sáng 26/9, tại tại di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026.

Phát biểu khai mạc tuần văn hóa, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 cho biết, diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26/9 đến hết ngày 4/10, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhằm quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc và các điểm đến của thành phố.

Lễ hội cũng giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu; tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch và thương mại.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện.

Thông qua sự kiện, thành phố Hải Phòng mong muốn kết nối di sản với văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương; đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với nhân dân và du khách, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, thu hút du khách và lan tỏa hình ảnh thành phố Hải Phòng giàu bản sắc, năng động, văn minh, thân thiện và mến khách.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, các không gian di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và nghệ thuật được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu sản phẩm.

Nổi bật là không gian di sản và trải nghiệm trà sen, giới thiệu các giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa thế giới, các điểm đến và sản phẩm du lịch của Hải Phòng; trong đó kết nối 5 điểm thuộc di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương, cùng 3 chương trình du lịch và các tuyến kết nối trong và ngoài thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện.

Người dân và du khách đến với Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Không gian làng nghề truyền thống quy tụ 9 làng nghề, đơn vị và nhóm nghệ nhân, với 14 chủ thể, giới thiệu khoảng 300 - 400 sản phẩm tiêu biểu. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, quy trình chế tác, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị, tinh hoa nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, giới thiệu khoảng 220 mã, loại sản phẩm với gần 19 nghìn đơn vị sản phẩm.

Đa dạng các sản phẩm tại Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Không gian ẩm thực Hải Phòng giới thiệu những món ăn, sản vật đặc trưng, qua đó góp phần kể những câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người Hải Phòng; cùng với đó là các chương trình nghệ thuật truyền thống, múa rối nước, tiểu cảnh và điểm trải nghiệm, tạo thêm những không gian giao lưu, khám phá cho nhân dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách về với Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, sáng 26/9/2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Hải Phòng hôm nay đang phát triển mạnh mẽ, năng động và hội nhập. Thành phố có những lợi thế lớn về công nghiệp, cảng biển, logistics và thương mại; đồng thời sở hữu một kho tàng di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương phong phú…

Vì vậy, thành phố xác định bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị di sản; phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa, gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường; xúc tiến thương mại phải góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Các không gian trải nghiệm tại di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng cho biết, thành phố mong muốn Côn Sơn - Kiếp Bạc và các di tích thành phần của di sản thế giới ngày càng trở thành những điểm đến văn hóa - lịch sử đặc sắc, hấp dẫn; hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, có bản sắc và khả năng kết nối; để du khách đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và thêm yêu mến vùng đất, con người Hải Phòng.