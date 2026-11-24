QTO - Tối nay 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa” kết nối hai điểm đầu gồm: Điểm cầu chính ở Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới và điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà.

Tham dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự tại hai điểm cầu còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương; các vị khách quốc tế; các doanh nghiệp, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tham dự Chương trình khai mạc tại điểm cầu phường Đồng Hới - Ảnh: Trung Đức

Chương trình là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, với lộ trình gồm 14 kỳ, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh; đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Chương trình khai mạc tại điểm cầu phường Đồng Hới - Ảnh: Trung Đức

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức “Chạm vào kỳ quan” với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng, tượng trưng cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên và chiều sâu lịch sử, kết nối quá khứ với tương lai, thể hiện khát vọng phát triển của Quảng Trị.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Chương trình khai mạc tại điểm cầu phường Đồng Hới - Ảnh: Trung Đức

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu chính gồm 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn mình phát triển của Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Chương trình khai mạc tại điểm cầu phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đức Việt

Tại điểm cầu phường Nam Đông Hà, chương trình có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như diễu hành đường phố, múa cồng chiêng, múa sạp, biểu diễn trống hội, lân – sư – rồng. Theo kịch bản, chương trình còn có màn trình diễn áo dài với sự tham gia của 120 người mẫu và màn đồng diễn dân vũ của gần 1.000 học sinh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự Chương trình khai mạc tại điểm cầu phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đức Việt

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Quảng Trị hướng đến xây dựng những sản phẩm đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và từng bước phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.

Quang cảnh Chương trình Khai mạc tại điểm cầu phường Đồng Hới - Ảnh: Công Hợp

Đông đảo người dân tham gia Chương trình Khai mạc tại điểm cầu phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đức Việt