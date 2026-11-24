Tham dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh chương trình khai mạc - Ảnh: C.H

Tham dự tại các điểm cầu còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự buổi lễ tại điểm cầu chính - Ảnh: C.H

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch VTV8-Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, các nền tảng số và được nhiều kênh truyền hình địa phương trên cả nước tiếp sóng.

Tại điểm cầu chính, sau nghi lễ khai mạc “chạm vào kỳ quan”, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” gồm 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, với nhiều thước phim quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, con người Quảng Trị và nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình - Ảnh: C.H

Chương trình đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách về miền đất hội tụ vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng, biển cả và những kỳ quan trong lòng đất; nơi lắng đọng chiều sâu văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng hào hùng. Mỗi tấc đất, dòng sông đều mang dấu ấn của bao thế hệ cha anh, hun đúc tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình. Và hôm nay, những giá trị ấy được viết tiếp bằng sức sống mới và khát vọng vươn lên của Quảng Trị.

Các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: C.H

Tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như diễu hành đường phố, múa cồng chiêng, múa sạp, biểu diễn trống hội, lân-sư-rồng, đêm hội âm nhạc và bước nhảy đường phố. Điểm nhấn là chương trình trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Việt Nam – Sắc màu văn hóa, vẻ đẹp quê hương Quảng Trị”, với sự tham gia của 120 người mẫu, trong đó có các hoa hậu, á hậu và người đẹp. Đặc biệt, màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của gần 1.000 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Nam Đông Hà góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tình yêu quê hương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: C.H

Chương trình khai mạc là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi chương trình Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, với lộ trình gồm 14 kỳ. Đặc biệt, trên cơ sở đề án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và đăng ký bản quyền thương hiệu, chuỗi sự kiện không chỉ tạo nên dấu ấn khác biệt cho Quảng Trị, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc kiến tạo những sản phẩm đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài. Qua đó, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch địa phương, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và từng bước phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi lễ khai mạc “chạm vào kỳ quan” - Ảnh: C.H

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của quê hương, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường du lịch, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng Quảng Trị.

Một tiết mục tại chương trình khai mạc - Ảnh: C.H

Đặc biệt, đây là kỳ đầu tiên của chuỗi Tuần Văn hóa-Du lịch dự kiến được tổ chức định kỳ hằng tháng, hướng tới hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn, để Quảng Trị không chỉ là điểm đến của một mùa lễ hội, mà là điểm đến của những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới trong suốt bốn mùa. Đồng thời, sự kiện cũng là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế và tiền đề để chuẩn bị tốt hơn cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Một tiết mục tại chương trình - Ảnh: C.H

Đồng chí mong muốn Tuần Văn hóa-Du lịch không chỉ là dịp để tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, để mỗi người dân thực sự trở thành một đại sứ văn hóa, du lịch.

Trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Việt Nam – Sắc màu văn hóa, vẻ đẹp quê hương Quảng Trị” tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đ.V

Không khí chương trình khai mạc tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đ.V

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cam kết tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm đến có bản sắc, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Rực rỡ màn pháo hoa tại chương trình khai mạc - Ảnh: C.H

Màn pháo hoa tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà - Ảnh: Đ.V

Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng về một Quảng Trị ngày càng phát triển.