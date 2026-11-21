Các đại biểu dự chương trình khai mạc

Dự chương trình có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo Nhân dân, du khách gần xa.

Các đại biểu dự chương trình khai mạc

Tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình khai mạc

Mở màn chương trình, đại biểu, Nhân dân và du khách được thưởng thức 4 tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc gồm: hát múa “Tinh hoa Việt Nam – Bài ca đại đoàn kết”; hòa tấu dàn nhạc “Sắc đào trên đỉnh Mẫu Sơn”; song ca “Đôi bạn trẻ và câu sli quê hương”; hát múa “Sắc màu xứ Lạng”. Các tiết mục do tập thể nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình khai mạc

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lạng Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều sắc màu văn hóa dân tộc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã cùng nhau xây dựng, gìn giữ và vun đắp những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ Lạng. Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tính, điệu hát then, múa sư tử, múa Chầu, trang phục truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội và văn hóa ẩm thực... không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn là kết tinh của lịch sử, truyền thống, bản lĩnh và tâm hồn của cộng đồng các dân tộc Lạng Sơn.

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11 với nhiều hoạt động phong phú, trong đó, các hoạt động cấp tỉnh tập trung từ ngày 21 - 24/11 với nhiều hoạt động như: liên hoan đàn tính, hát then; trình diễn trang phục dân tộc; biểu diễn, giới thiệu di sản văn hóa; múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; múa chầu; trưng bày, triển lãm; giới thiệu du lịch, văn hóa ẩm thực; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi người dân sẽ là một chủ thể tích cực trong ngày hội, cùng chung tay xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, thân thiện, góp phần lan tỏa hình ảnh con người xứ Lạng đoàn kết, nghĩa tình, mến khách.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm văn hóa đặc trưng của các cụm xã, phường ngay sau chương trình khai mạc

Ngay sau chương trình khai mạc, đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sản phẩm văn hóa đặc trưng của các cụm xã, phường trong tỉnh

Không gian văn hóa đường Hùng Vương thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi chương trình khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được tổ chức góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của quê hương.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, các địa phương, các cộng đồng dân cư giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc để du khách có thêm điều kiện tìm hiểu về đất và người xứ Lạng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh văn hóa và du lịch của tỉnh.