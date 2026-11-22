Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tối 21/11, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các xã, phường cùng đông đảo nhân dân và du khách…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên, văn hóa có một ngày dành riêng cho toàn dân cùng sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối với tỉnh Đắk Lắk, sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên có dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 45 dân tộc cùng sinh sống, trải dài từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh duyên hải. Mỗi dân tộc, mỗi vùng đất mang một sắc màu riêng, để cùng hòa thành bức tranh văn hóa đa dạng mà thống nhất.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tự hào là quê hương của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, hai di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; của sử thi, dân ca, dân vũ, nghề dệt thổ cẩm và các nghề thủ công truyền thống, của những lễ hội và văn hóa biển đậm đà bản sắc.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc phía tây Đắk Lắk tại lễ khai mạc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cà-phê Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, mà còn là một di sản tri thức: “Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang được chuẩn bị đề nghị UNESCO ghi danh… Trong tất cả những giá trị ấy, người nắm giữ, trao truyền và làm cho di sản sống mãi chính là cộng đồng, là các nghệ nhân, những người thực hành di sản, những chủ thể sáng tạo của văn hóa.

Các thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tham gia biểu diễn nghệ thuật bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. (Ảnh: CÔNG LÝ)

“Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân và du khách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đắk Lắk giàu bản sắc, phát triển nhanh và bền vững”, đồng chí Y Nhuân Byă nhấn mạnh.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ của nhân dân ven biển tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk được tổ chức từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026, với nhiều hoạt động phong phú tại phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa và nhiều xã, phường trong tỉnh. Điểm nhấn của Tuần Văn hóa lần này là đổi mới cách tổ chức: từ “xem-nghe-trưng bày” sang “tham gia-thực hành-trải nghiệm-kể chuyện”, để mỗi người dân và du khách đều có thể “chạm vào di sản, trải nghiệm văn hóa”.

Chương trình nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tham gia Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, nhân dân và du khách được tham gia không gian trải nghiệm “Di sản văn hóa Đắk Lắk” tại Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Phú Yên; Ngày hội thổ cẩm và trình diễn trang phục truyền thống tại Bảo tàng Đắk Lắk; Con đường di sản văn hóa cà-phê trên đường Phan Đình Giót; trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh; Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; không gian giới thiệu ấn phẩm và văn hóa đọc; các chương trình biểu diễn nghệ thuật; Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và Tọa đàm “Giữ gìn văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới”... Các bảo tàng, di tích mở cửa phục vụ nhân dân và du khách; các điểm tham quan có thu phí áp dụng chính sách miễn, giảm phí trong ngày 24/11/2026.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc và để lại nhiều cảm xúc. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thông qua các hoạt động, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 mở ra hành trình khám phá đa sắc màu văn hóa, nơi những giá trị di sản truyền thống gặp gỡ nghệ thuật đương đại, nơi bản sắc đại ngàn hòa quyện cùng hơi thở miền biển, tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, thống nhất và giàu sức sống của tỉnh Đắk Lắk mới.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến thưởng thức. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng thời, đây còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc và không gian gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung trong gìn giữ, trao truyền, phát huy di sản văn hóa dân tộc, từng bước khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, là nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.