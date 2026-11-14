Khai mạc Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tỉnh Ninh Bình năm 2026

Tuần văn hóa là dịp để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo giao lưu, gặp gỡ, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Ninh Bình xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phải gắn liền với xây dựng con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tin tưởng, Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 thực sự là ngày hội của tình đoàn kết, sự gắn bó và tinh thần cộng đồng; là dịp để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần nhân ái trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Với chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Mạch nguồn hội tụ”, chương trình nghệ thuật là dịp tôn vinh sự hội tụ, giao thoa và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Ninh Bình, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho các thế hệ.

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ Nhà nước Đại Cồ Việt, Cố đô Hoa Lư đến hành cung nhà Lý, vùng đất phát tích của Vương triều Trần. Hiện nay, tỉnh có trên 5.000 di tích được kiểm kê, 1.125 di tích đã được xếp hạng, cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia phong phú, đa dạng, không chỉ tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Ninh Bình mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

Một tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, Ninh Bình định hướng gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo; từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản thành sản phẩm, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn bùng nổ trong ngày đầu tiên là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tại Công viên Văn hóa, Sun Urban City. Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình, mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc tôn vinh tinh thần đoàn kết và bản sắc Việt.