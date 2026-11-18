Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 17-24/11/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Tham dự chương trình có ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính uỷ Quân khu 4. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo người dân, chư tôn đức tăng ni, phật tử.

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: NAG)

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định, văn hóa chính là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc cốt cách và đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cùng hội tụ trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An với chủ đề: “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu, mà còn kết nối những tấm lòng, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng và thắp sáng niềm tin cháy bỏng. Tất cả cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc; góp phần dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Võ Thị Minh Sinh phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: NAG)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin thêm, trong 10 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, bứt phá và đạt được nhiều dấu ấn toàn diện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ghi nhận thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 99,86%, công tác phát triển đảng viên mới đạt trên 107% chỉ tiêu.

Tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước đạt 9,75%, mức cao nhất trong 14 năm qua; thu ngân sách vượt hơn 22% dự toán cả năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 21,2%, xếp thứ 04 cả nước và kim ngạch xuất khẩu tăng gần 53%. Tỉnh cũng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công với hơn 83%, thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD (xếp thứ 06 toàn quốc) cùng việc khởi công 05 dự án trọng điểm trị giá trên 98.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2025 – 2026, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực qua hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp đạt trên 4.284 tỷ đồng; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đạt gần 93%...

Chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc mang chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. (Ảnh: NAG)

Với quan điểm “Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến”, tỉnh Nghệ An quyết tâm nhất quán hành động để khơi thông nguồn lực, giữ gìn văn hóa và phát huy sức dân. Đây chính là chìa khóa để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia mang đậm bản sắc xứ Nghệ, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phồn vinh, hùng cường.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ diễn từ ngày 17-24/11 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, chiêm bái bảo vật quốc gia Hộp xá lị Phật Tháp Nhạn có niên đại hơn 1.300 năm, không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc xứ Nghệ...

Bảo vật độc nhất Việt Nam lần đầu ra mắt công chúng sau hơn 1.300 năm Ngày 17/11/2026, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tập trung trên các tuyến phố trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi lễ cung nghinh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong hai đợt khai quật khảo cổ năm 1985-1986 tại di tích Nhạn Tháp, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ở trung tâm lòng tháp, các nhà khảo cổ tìm thấy một trụ gỗ ghép từ hai nửa thân cây khoét rỗng. Bên trong đặt hộp đồng hình chữ nhật, chứa chiếc hộp kim loại màu vàng đựng xá lị.

Cận cảnh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng. (Ảnh: PGVN)

Chiếc hộp vàng dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200g, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội. Nắp hộp trang trí hoa cúc 6 cánh, thân hộp có dải hoa sen cách điệu. Bên trong chứa lớp than tro cùng những vật thể màu trắng được xác định trong hồ sơ khảo cổ là xá lị. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là Bảo vật quốc gia (đợt 6), có niên đại thế kỷ VII - VIII. Đến nay, Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn vẫn là hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất được phát hiện tại Việt Nam. Việc phát hiện hộp đựng xá lị tại Tháp Nhạn không chỉ mang giá trị khảo cổ mà còn cung cấp thêm tư liệu về sự hiện diện của Phật giáo ở Việt Nam từ khá sớm, góp phần làm sáng tỏ diện mạo Phật giáo buổi đầu trên vùng đất Nghệ An.