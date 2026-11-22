Tối 22/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026; công chiếu bộ phim “Vườn tình yêu”. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố cùng cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân.

Đại biểu dự khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026; công chiếu bộ phim “Vườn tình yêu”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội đã xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức sự kiện này, đánh dấu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hưởng ứng chủ trương trên, thành phố Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, hướng về cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trong đó, Tuần phim được triển khai theo các quyết định và kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Bắc Ninh.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Tuần phim.

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ, tuyên truyền viên thuộc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tiếp đó, đại biểu và khán giả được thưởng thức bộ phim “Vườn tình yêu” – tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời và những đóng góp của Giáo sư, Tiến sĩ danh dự, Nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người con của xã Tự Lạn.

Với vai trò cố vấn và trực tiếp tham gia diễn xuất, Nghệ sĩ Chu Bảo Quế góp phần đưa những giá trị đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tác phẩm điện ảnh.

Bộ phim là câu chuyện giao thoa văn hóa, âm nhạc giữa Việt Nam và Ấn Độ, qua đó giới thiệu vẻ đẹp của quan họ, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về di sản quê hương đến công chúng quốc tế. Tác phẩm đã được trao giải The Best International Film (Phim quốc tế xuất sắc nhất) tại Liên hoan Phim Haryana lần thứ VIII năm 2026 tổ chức tại Ấn Độ.

Một cảnh trong phim "Vườn tình yêu" có Nghệ sĩ Chu Bảo Quế thể hiện.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, “Vườn tình yêu” không chỉ mang đến cho khán giả câu chuyện về giao lưu văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và di sản văn hóa Việt Nam. Đây cũng là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Trong khuôn khổ Tuần phim từ ngày 18 đến 24/11, các đội chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tổ chức phục vụ Nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, chú trọng những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa. Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu gồm phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” và hai phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”.

Các em học sinh đến thưởng thức bộ phim "Vườn tình yêu".

Hoạt động chiếu phim lưu động tạo cơ hội để các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm điện ảnh có giá trị, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân.