Khai mạc Tuần phim Italia tại TP.HCM, giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương đến các đối tác đồng hành

Tối 2.11, tại TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM khai mạc Tuần phim Italia 2026, giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đương đại được tuyển chọn bởi Ban Tổ chức Liên hoan Phim châu Á.

Tuần phim Italia tại TP.HCM năm 2026 giới thiệu 6 bộ phim gồm La Grazia (Ân xá), Il Maestro (Bậc thầy quần vợt), Primavera (Mùa xuân), Gioia Mia (Người yêu dấu), Le Città di Pianura (Ly cuối) và Diamanti (Những viên kim cương). Các tác phẩm được trình chiếu liên tiếp trong 6 ngày, với suất chiếu lúc 19h tại Galaxy Cinema Nguyễn Du.

Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM Alessandra Tognonato phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM Alessandra Tognonato cho biết 6 bộ phim được lựa chọn năm nay mang đến 6 góc nhìn khác nhau về đất nước Italia, từ thể chế và văn hóa chính trị, cấu trúc gia đình, di sản nghệ thuật đến những chuyển biến đang định hình xã hội hiện đại.

Theo bà Alessandra Tognonato, các tác phẩm còn đưa khán giả khám phá những không gian địa lý và văn hóa đa dạng của Italia.

“Một lý do quan trọng khác để chúng tôi lựa chọn những tác phẩm này còn nhằm giới thiệu năng lực của ngành công nghiệp điện ảnh Italia, cũng như sự đóng góp của nhiều lĩnh vực chuyên môn trong quá trình sản xuất một bộ phim.

Điện ảnh là loại hình mang tính tập thể. Chất lượng một bộ phim không chỉ được tạo nên bởi đạo diễn và diễn viên, mà còn có sự tham gia của biên kịch, nhà soạn nhạc, nhà quay phim, thiết kế trang phục, thiết kế bối cảnh, kỹ sư âm thanh cùng nhiều vị trí sáng tạo khác”, Tổng Lãnh sự Italia nhấn mạnh.

Phim "La Grazia" (Ân xá) được chọn chiếu khai mạc

Thông qua chương trình, khán giả có dịp tìm hiểu sâu hơn về vai trò của âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, thiết kế và thủ công mỹ nghệ trong việc hình thành ngôn ngữ điện ảnh. Đây cũng là những yếu tố góp phần thể hiện sự phong phú của nền công nghiệp sáng tạo Italia.

Bên cạnh hoạt động trình chiếu, Tuần phim năm nay còn chú trọng tạo cơ hội trao đổi trực tiếp giữa khán giả và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Theo Tổng Lãnh sự Alessandra Tognonato, 7 khách mời Việt Nam có chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu điện ảnh, phê bình phim, diễn xuất, biên kịch, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc và công nghiệp sáng tạo sẽ tham gia các buổi giao lưu, đóng góp những góc nhìn khác nhau sau mỗi suất chiếu.

Chuyên gia giao lưu ngay sau buổi công chiếu

Đại diện đơn vị đối tác đồng hành, TS Nguyễn Thanh Đạt, Trưởng Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác HSSV, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cho biết ông từng có dịp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Italia tại Tuần phim năm trước và ấn tượng với nền điện ảnh giàu truyền thống nghệ thuật, có ngôn ngữ thể hiện đậm chất nhân văn cùng cách xử lý hình ảnh tinh tế.

Theo TS Nguyễn Thanh Đạt, Tuần phim không chỉ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Italia đến công chúng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những tư duy nghệ thuật, góc nhìn mới và sự đối thoại giữa các nền văn hóa thông qua điện ảnh. Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần đưa điện ảnh Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Khán giả xem phim

Tuần phim Italia tại TP.HCM 2026 diễn ra từ ngày 2-7.11 tại Galaxy Cinema Nguyễn Du (phường Bến Thành). Các phim được trình chiếu bằng tiếng Italia, có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt.

Vé tham dự miễn phí, khán giả đăng ký trước theo hướng dẫn trên fanpage chính thức của chương trình. Các tác phẩm được phân loại độ tuổi K, T13, T16 và T18 theo quy định tương ứng.