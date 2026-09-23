Khai mạc Tuần phim 'Hiền tài và Hào khí Thăng Long': Tôn vinh đạo học và sức sống di sản Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ và đại diện các đoàn làm phim tham gia Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long”. Ảnh: Mộc Miên

Tới dự và phát biểu tại chương trình có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng đông đảo các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim và công chúng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Mộc Miên

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Quốc Tử Giám với hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Nhằm tôn vinh nền Quốc học và truyền thống giáo dục lâu đời của Thăng Long - Hà Nội, ngay từ đầu năm 2026, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm. Trọng tâm là Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” (diễn ra từ 13-5 đến 17-9-2026), thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi và đã trao giải cho 13 tác phẩm xuất sắc nhất.

Đánh giá cao giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, đồng chí Vũ Thu Hà khẳng định, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại cùng tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ, các tác phẩm đã khắc họa sinh động những câu chuyện về đạo học, người thầy, cùng bề dày lịch sử - văn hóa của Thủ đô. Sự giao thoa giữa di sản truyền thống với điện ảnh hiện đại không chỉ biến các giá trị quá khứ thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, mà còn mang đến cho công chúng những trải nghiệm sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về hiền tài trong dòng chảy thời đại.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan. Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Thay mặt đơn vị phối hợp, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, bên cạnh cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, tọa đàm “Điện ảnh và Di sản - từ Ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo” đã diễn ra thành công, tạo dấu ấn học thuật quan trọng về việc bồi đắp và tạo cơ hội cho người tài phụng sự đất nước.

Diễn ra từ ngày 23 đến 28-9-2026, Tuần phim giới thiệu tới khán giả 21 tác phẩm chọn lọc chiếu hoàn toàn miễn phí. Trong đó gồm 15 phim kinh điển (4 phim truyện, 4 tập phim tài liệu thuộc phim Thái Tổ Lý Công Uẩn: Chiếu dời đô, 7 phim hoạt hình) tiêu biểu như: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy, Chiếu dời đô, Người thầy của muôn đời... cùng 6 phim ngắn đoạt giải cao tại cuộc thi “Hiền tài hôm nay”. Các tác phẩm mang đến nhiều lát cắt sinh động về lịch sử, đạo học, người thầy và ký ức Thăng Long - Hà Nội, biến di sản thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Khai mạc Tuần phim thu hút đông đảo khán giả trẻ. Ảnh: Mộc Miên

"Trong 6 ngày diễn ra, Tuần phim hứa hẹn mang đến dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt từ truyền thống đạo học, hào khí dựng nước đến khát vọng của thế hệ trẻ. Sự góp mặt của những góc nhìn mới từ các nhà làm phim trẻ tiếp tục khẳng định sức sống bền vững của các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội trong thời đại mới", Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn định.

NSƯT Lê Dũng Nhi - người đảm nhận vai thầy giáo Chu Văn An trong bộ phim “Học trò thủy thần” giao lưu với khán giả. Ảnh: Mộc Miên

Các khán giả dành tràng vỗ tay tán thưởng các tác phẩm điện ảnh ra mắt tại Lễ khai mạc Tuần phim. Ảnh: Mộc Miên

Ngay trong đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức hai bộ phim mở màn ý nghĩa là “Khát vọng vươn xa” (Giải Nhất cuộc thi “Hiền tài hôm nay”) và “Học trò thủy thần”, đồng thời tham gia giao lưu xúc động với NSƯT Lê Dũng Nhi - người đảm nhận vai thầy giáo Chu Văn An trong bộ phim “Học trò thủy thần”.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học, Quốc học đầu tiên của Việt Nam, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” diễn ra từ ngày 23 đến 28-9-2026. Tuần phim giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh, trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); cùng 6 tác phẩm của Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, được trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội).