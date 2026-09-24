Tối 23/9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở VHTT&DL Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”. Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 28/9, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Theo Ban tổ chức, Tuần phim giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và 6 phim ngắn đoạt giải từ Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Các tác phẩm tập trung vào những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đoàn làm phim tham gia Tuần phim. Ảnh: BTC

Trước đó, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được triển khai từ ngày 13/5 đến 17/9, thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi, 23 tác phẩm vào vòng chung khảo và 13 tác phẩm được trao giải. Việc đưa các tác phẩm đạt giải vào Tuần phim giúp những câu chuyện về người thầy, đạo học, hiền tài, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh và góc nhìn của thời đại hôm nay.

Trong 6 ngày diễn ra Tuần phim, 15 tác phẩm được trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Các phim truyện gồm “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Học trò thủy thần”, “Chiếc chìa khóa vàng” và “Mùi cỏ cháy”; các phim tài liệu về Thái Tổ Lý Công Uẩn gồm “Chiếu dời đô”, “Nam Quốc Sơn Hà”, “Chứng nhân quyền lực” và “Bản hùng ca bất tuyệt”; cùng 7 phim hoạt hình “Chuyện Ông Gióng”, “Giấc mơ Loa Thành”, “Hào khí Thăng Long”, “Người thầy của muôn đời”, “Sự tích Đền Bạch Mã”, “Sự tích Đền Voi Phục” và “Truyền thuyết gươm thần”.

Tại rạp Ngọc Khánh, 6 phim ngắn đoạt giải Cuộc thi “Hiền tài hôm nay” được giới thiệu, gồm “Khát vọng vươn xa”, “Chuyện một nữ trí thức Hà Nội”, “Nghề nghiệp”, “Poôcbaga”, “Sắc màu của núi” và “Buổi lễ trưởng thành của Adei”. Các tác phẩm tiếp cận chủ đề hiền tài hôm nay qua những câu chuyện về giáo dục, tri thức, bảo tồn di sản và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Hai tác phẩm được lựa chọn mở màn Tuần phim là “Khát vọng vươn xa” - Giải Nhất Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và “Học trò thủy thần”.

Bên cạnh các suất chiếu, Tuần phim còn tổ chức các chương trình giao lưu để khán giả gặp gỡ, trò chuyện với đạo diễn, biên kịch, diễn viên và đại diện ê-kíp sáng tạo. Qua đó, những câu chuyện về hiền tài, đạo học và các giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội được tiếp cận bằng hình ảnh, cảm xúc và góc nhìn đương đại, đặc biệt tạo thêm cơ hội để người trẻ tìm hiểu quá khứ.

Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” qua đó tạo không gian kết nối giữa các thế hệ điện ảnh, giữa những tác phẩm đã được khẳng định với sáng tác mới của các nhà làm phim trẻ; đồng thời đưa những giá trị về đạo học, tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh của hiền tài vào đời sống đương đại.