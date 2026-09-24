Khai mạc Tuần phim 'Hiền tài và Hào khí Thăng Long'

Diễn ra từ ngày 23 đến 28.9, Tuần phim là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026), giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh và 6 phim ngắn đoạt giải Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Các tác phẩm được lựa chọn xoay quanh những chủ đề về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần phim

15 tác phẩm được trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gồm các phim: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Học trò thủy thần, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy; các tập phim hoạt hình: Thái Tổ Lý Công Uẩn, Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành, Hào khí Thăng Long, Người thầy của muôn đời, Sự tích đền Bạch Mã, Sự tích đền Voi Phục, Truyền thuyết gươm thần.

Cùng với đó là 6 phim ngắn: Khát vọng vươn xa, Chuyện một nữ trí thức Hà Nội, Nghề nghiệp, Poôcbaga, Sắc màu của núi và Buổi lễ trưởng thành của Adei được giới thiệu tại Rạp Ngọc Khánh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076, là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Với hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới, Quốc Tử Giám là một biểu tượng quan trọng của truyền thống giáo dục và văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Theo bà Vũ Thu Hà, trong năm 2026, Hà Nội triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh nền Quốc học Việt Nam, truyền thống giáo dục dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của Quốc Tử Giám như một trung tâm đào tạo nhân tài của quốc gia qua các triều đại.

Truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài cũng là một nét đặc trưng trong bản sắc văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần phim

Bà Vũ Thu Hà cho biết, cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" được triển khai từ ngày 13.5 đến 17.9, thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi, 23 tác phẩm vào vòng chung khảo và 13 tác phẩm được trao giải. Việc đưa các tác phẩm đạt giải vào Tuần phim giúp những câu chuyện về người thầy, đạo học, hiền tài, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh và cảm xúc của thời đại hôm nay.

“Khi di sản gặp gỡ điện ảnh, công nghệ và sức sáng tạo của con người, những giá trị của quá khứ được chuyển hóa thành những tác phẩm mới, sản phẩm văn hóa mới và những trải nghiệm mới mang dấu ấn của Thủ đô”, bà Vũ Thu Hà nói.

Theo bà, sự phối hợp giữa Hà Nội và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam không chỉ góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần công chúng mà còn mở ra cách tiếp cận mới với di sản thông qua điện ảnh.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan cho biết, Tuần phim là hoạt động quan trọng trong chuỗi các chương trình điện ảnh kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan phát biểu tại Lễ khai mạc

Trước đó, Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được phát động từ ngày 13.5, sau 4 tháng đã thu hút hơn 200 tác phẩm và trao 13 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc.

Ngày 15.9, tọa đàm “Điện ảnh và Di sản - từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo” tiếp tục đặt vấn đề phát hiện, bồi đắp và tạo cơ hội để tài năng đóng góp cho đất nước.

Bà Ngô Phương Lan cho rằng, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” được tổ chức với mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh của hiền tài, hào khí Thăng Long vào đời sống hôm nay.

“21 bộ phim được lựa chọn, trong đó có những tác phẩm thuộc nhiều thế hệ điện ảnh Việt Nam và 6 phim ngắn đoạt giải “Hiền tài hôm nay”, tạo nên sự gặp gỡ giữa những tác phẩm đã được khẳng định với những sáng tác mới của các nhà làm phim trẻ" - bà Ngô Phương Lan cho biết.

Điểm đáng chú ý, theo bà Ngô Phương Lan, không chỉ nằm ở số lượng hay sự đa dạng của các tác phẩm, mà còn ở khả năng tạo ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. “Để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đoàn làm phim tham gia Tuần phim

Hai tác phẩm được lựa chọn mở màn Tuần phim là “Khát vọng vươn xa” - Giải Nhất Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và “Học trò thủy thần”. Theo bà Ngô Phương Lan, một tác phẩm kể câu chuyện về người giáo viên hôm nay nỗ lực mở rộng cơ hội học tập cho học sinh; tác phẩm còn lại khai thác hình tượng Chu Văn An và những giá trị của đạo học, qua đó tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại.

Trong 6 ngày diễn ra Tuần phim, các tác phẩm thuộc nhiều thế hệ làm phim cùng tạo nên dòng chảy từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay. Bên cạnh các suất chiếu, chương trình còn có các buổi giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, biên kịch, diễn viên và đại diện các đoàn phim.

Theo Ban Tổ chức, thông qua điện ảnh, những câu chuyện về hiền tài, đạo học và các giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội được tiếp cận theo nhiều cách, tạo thêm cơ hội để khán giả, đặc biệt là người trẻ, tìm hiểu quá khứ bằng hình ảnh, cảm xúc và góc nhìn của hôm nay.