Đây là một trong 11 hoạt động thuộc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh phát biểu khai mạc tuần phim.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh, tuần phim góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân. Đây cũng là dịp đưa các tác phẩm điện ảnh có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Trong chương trình khai mạc, Ban Tổ chức trình chiếu hai tác phẩm: phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam” và phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”. Hai bộ phim mang đến những góc nhìn nghệ thuật về lịch sử, con người và cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần nhân ái và khát vọng vươn lên.

Các đại biểu và khán giả dự khai mạc, xem phim tại Rạp chiếu phim Hòa Phong.

Theo kế hoạch, tuần phim diễn ra từ ngày 18 - 24/11 tại Rạp chiếu phim Hòa Phong (khu vực Phú Thọ), từ 19h30 đến 21h45 hằng ngày.

Ở khu vực Vĩnh Phúc, chương trình chiếu phim được tổ chức vào tối 21/11 tại sảnh Nhà hát Vĩnh Phúc; ở khu vực Hòa Bình được tổ chức vào tối 22/11 tại Quảng trường Hòa Bình.

Toàn cảnh khai mạc tuần phim.

Thông qua hoạt động chiếu phim, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.