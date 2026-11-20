Khai mạc Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo kế hoạch, Tuần phim diễn ra trong 5 ngày (từ 19/11 đến 23/11/2026) với 5 buổi chiếu lưu động phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tại các địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Cao đẳng Y tế Sơn La; Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Các đại biểu và khán giả đến dự khai mạc tuần phim

Các tác phẩm được trình chiếu trong đợt phim do Cục Điện ảnh cung cấp, gồm phim truyện "Thanh âm vượt đại dương" và các phim tài liệu "Hành trình áo dài Việt", "Dáng đứng Việt Nam", "Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng", "Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài". Đây là những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và văn hóa, tái hiện sinh động vẻ đẹp của con người, lịch sử và các giá trị truyền thống Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, các bộ phim góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và bồi đắp niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

Đông đảo nhân dân đến thưởng thức phim truyện

Các chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự khai mạc tuần phim

Tuần phim là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tạo không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Khán giả theo dõi bộ phim "Thanh âm vượt đại dương"

Một cảnh trong phim "Thanh âm vượt đại dương"

Ngay trong đêm khai mạc, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã đến xem bộ phim "Thanh âm vượt đại dương", mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa của Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Lịch chiếu các bộ phim