Phát biểu khai mạc Tuần phim, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa nước nhà khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước, như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc Tuần phim

Theo ông Đỗ Quốc Việt, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, ghi nhận đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo đảm để người dân được tham gia sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trong ý nghĩa đó, việc tổ chức Tuần phim là hoạt động thiết thực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai”.

Ông Đỗ Quốc Việt cho biết: Tuần phim là hoạt động điện ảnh đầu tiên mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026, với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu điện ảnh và các chương trình chiếu phim phục vụ khán giả Thủ đô.

Bên cạnh các buổi chiếu miễn phí tại hệ thống rạp, chương trình chiếu phim lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; với các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Tuần phim

“Thông qua các tác phẩm được giới thiệu, Tuần phim mong muốn mang đến cho khán giả những câu chuyện phong phú về lịch sử, văn hóa, con người và cuộc sống Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện để đông đảo Nhân dân được tiếp cận, thưởng thức điện ảnh, qua đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp của dân tộc” – ông Đỗ Quốc Việt nói.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và công chúng đã được thưởng thức bộ phim mở màn “Chuyện tình Khau Vai.

Hình ảnh trong bộ phim “Chuyện tình Khau Vai

Với thời lượng 115 phút, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ; kịch bản do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút, do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Trần Chí Thành, cùng sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp sáng tạo.

“Chuyện tình Khau Vai” xoay quanh mối tình giữa chàng Ba, người dân tộc Nùng, và nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy. Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của “Chuyện tình Khau Vai” là những khuôn hình về thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc, với núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường quanh co trong sương và sắc hoa tam giác mạch. Phim được thực hiện tại nhiều địa điểm, trong đó có cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc và một số địa phương khác.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo công chúng đến tham dự

Thông qua câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao, bộ phim góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đưa huyền thoại tình yêu Khau Vai đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Tuần phim được tổ chức từ ngày 18 - 24/11/2026 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân.

Chương trình Chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2026. Các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Danh sách những phim chiếu lưu động gồm: Phim truyện Thanh âm vượt đại dương; Phim tài liệu: Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài;

Phim hoạt hình: Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp.

Chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026, với các tác phẩm thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Cụ thể, danh sách phim truyện gồm: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu. Hai bộ phim tài liệu được giới thiệu là Dáng đứng Việt Nam và Làng xây đảo. Ở thể loại phim hoạt hình có Người thầy của muôn đời và Phật Hoàng.