Dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt; cùng đại diện các đơn vị điện ảnh, các nghệ sĩ, nhà làm phim và đông đảo khán giả.

Tham dự chương trình còn có đoàn làm phim Chuyện tình Khau Vai với sự hiện diện của hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy, Trịnh Thanh Nhã và các diễn viên Sỹ Hưng, Nguyễn Mạnh Hà.

Các đại biểu tham dự khai mạc Tuần phim

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc Tuần phim

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa nước nhà khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24.11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Đỗ Quốc Việt, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, ghi nhận đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; bảo đảm để người dân được tham gia sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Trong ý nghĩa đó, việc tổ chức Tuần phim là hoạt động thiết thực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

BTC tặng hoa chúc mừng ê kíp sáng tạo phim "Chuyện tình Khau Vai"

Đây cũng là hoạt động điện ảnh đầu tiên mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, dự kiến diễn ra tại Thủ đô từ ngày 28.11 đến 2.12.2026, với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu điện ảnh và các chương trình chiếu phim phục vụ khán giả.

Tuần phim diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24.11.2026 trên phạm vi cả nước, với các suất chiếu miễn phí tại hệ thống rạp và chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Ê kíp sáng tạo và các diễn viên giao lưu với khán giả

Đáng chú ý, các buổi chiếu lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tác phẩm được giới thiệu trong Tuần phim gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

Thông qua những câu chuyện phong phú về lịch sử, văn hóa, con người và cuộc sống Việt Nam, chương trình hướng tới tạo điều kiện để đông đảo nhân dân tiếp cận, thưởng thức điện ảnh, qua đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Quang cảnh lễ khai mạc Tuần phim

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim Chuyện tình Khau Vai, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Kịch bản phim do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút, Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, đạo diễn Trần Chí Thành dàn dựng.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu gắn với phiên chợ Khau Vai nổi tiếng ở cao nguyên đá Hà Giang, bộ phim tái hiện mối tình đầy day dứt giữa chàng Ba và nàng Út, đồng thời khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, phong tục, nếp sống và tình người nơi miền núi đá.

Tác phẩm không chỉ kể một câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc mà còn mở ra không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, nơi những phong tục, tập quán và giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ê kíp sáng tạo và các diễn viên đã có cuộc giao lưu với khán giả. Các diễn viên Sỹ Hưng và Nguyễn Mạnh Hà cùng chia sẻ những trải nghiệm, kỷ niệm trong quá trình tham gia bộ phim, đặc biệt là những ngày ghi hình tại Hà Giang.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo thêm cơ hội để công chúng thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mà còn góp phần đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả ở nhiều vùng miền.

Qua đó, điện ảnh tiếp tục khẳng định vai trò là một phương thức sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.