Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Thương mại Thái Lan, đại diện sở, ngành nhiều tỉnh, thành của Việt Nam và Thái Lan, hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan cùng đông đảo du khách và người dân Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc tham dự sự kiện.

Đây là năm thứ 8 Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan được tổ chức tại Thái Lan. Bên cạnh tập trung quảng bá 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam: Lào Cai (Sa Pa), Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang (Phú Quốc), và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu, năm nay, chương trình có thêm hoạt động Trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Central Group với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và VietinBank nhằm thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đông đảo đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển, từ láng giềng gần gũi trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng và có tính bổ trợ ngày càng cao. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 18,5 tỷ USD. Những kết quả này cho thấy sức gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế và dư địa hợp tác còn rất lớn. Từ nền tảng đó, hai nước đang hướng tới những mục tiêu cao hơn, không chỉ về quy mô thương mại mà còn về chất lượng và chiều sâu của liên kết kinh tế, trong đó có kết nối chuỗi cung ứng, đầu tư, sản xuất, phân phối và mở rộng thị trường.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận là chương trình năm nay không chỉ giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng Thái Lan, mà còn đưa văn hóa, ẩm thực, du lịch và hình ảnh các địa phương Việt Nam đến gần hơn với công chúng Thái Lan. Ngoài ra, việc mở rộng kết nối thị trường và tạo dựng những liên kết kinh tế thực chất giữa hai nước… là cầu nối để những cơ hội về thương mại, đầu tư và chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy kết nối đối tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ triển khai những cơ hội hợp tác mới, qua đó góp phần biến tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, thiết thực và bền vững.

Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Kirida Bhaopichitr. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Kirida Bhaopichitr nhấn mạnh, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng được cụ thể hóa bởi các hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Về mặt thương mại, tổng kim ngạch hai chiều giữa hai nước ngày càng nâng cao, đặc biệt các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều vào Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ, chăn nuôi… Hiện Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khu vực.

Chủ tịch Central Group Wallaya Chirathivat. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu với báo giới trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026, Chủ tịch Central Group Wallaya Chirathivat cho biết, sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm. Thông qua các hoạt động kết nối giao thương và gặp gỡ trực tiếp với bộ phận thu mua của các đơn vị thành viên thuộc Central Group, các doanh nghiệp tham gia có thể nhận được phản hồi từ thị trường, hiểu rõ hơn về các yêu cầu của ngành bán lẻ hiện đại và tìm kiếm cơ hội phát triển cho sản phẩm của mình tại Thái Lan. Central Group tự hào được đóng vai trò kết nối các sản phẩm và điểm đến của Việt Nam với người tiêu dùng Thái Lan, đồng thời biến mối quan hệ gắn bó giữa hai nước thành những cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2026, chương trình nhận được sự đồng hành của các đối tác lớn, bao gồm Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), VietinBank, Vietnam Airlines và Hong Ngoc Ha Travel. Các đơn vị cùng nhau mang những nét đặc sắc của Việt Nam-từ sản phẩm hàng hóa, ẩm thực, các tiết mục biểu diễn văn hóa đến du lịch.

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại sự kiện. (Ảnh: MINH THẮNG)

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ du lịch, trong đó, nổi bật là những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sản lượng lớn như: thực phẩm chế biến sẵn từ trái cây thiên nhiên, cà-phê, mì gói... cho tới các mặt hàng mang đậm bản sắc, nét tinh tế của các vùng miền của Việt như nước mắm (Phú Quốc), bánh dừa nướng (Đà Nẵng), trà (Thái Nguyên), cà-phê (Buôn Ma Thuột), đồ thủ công mỹ nghệ, hay những công ty có những sản phẩm tương tự sản phẩm của các doanh nghiệp Thái Lan như sữa chua nếp cẩm, sữa tươi thanh trùng hay sữa chua uống lên men. Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức lần đầu tiên đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang tham gia triển lãm.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Công thương phối hợp cùng Central Retail Việt Nam tổ chức chương trình kết nối giao thương, tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp nội địa và đội ngũ thu mua thuộc hệ thống bán lẻ Central Group. Những phiên làm việc thẳng thắn cùng đại diện thu mua đến từ Central Group Thái Lan giúp các đơn vị sản xuất trong nước nắm bắt thực chất các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và quy cách bao bì trên kênh phân phối hiện đại; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng đường xuất khẩu sang thị trường khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (thứ ba từ trái sang) tham quan gian hàng của Vietnam Airlines. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 sẽ đánh thức tiềm năng xuất khẩu hàng Việt sang Thái Lan do hàng hóa Việt đã nhận được những tín hiệu tích cực về sự quan tâm của người tiêu dùng Thái Lan. Để gia nhập thị trường Thái Lan, hàng hóa Việt Nam còn cần cải thiện nhiều hạn chế trong khâu bảo quản, marketing, cạnh tranh về giá... Đó là cả một hành trình để đạt đến sự đồng bộ cả về lượng và chất của sản phẩm xuất khẩu. Trong bối cảnh ấy, chương trình Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan qua 8 lần tổ chức với sự đồng hành của Central Group đã từng bước góp phần tạo cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận và thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu qua thị trường Thái Lan.