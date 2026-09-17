Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026

Doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương với các doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: Thanh Tân

Đây là lần thứ tám Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan được tổ chức, tập trung giới thiệu các sản phẩm hàng hóa và điểm đến tiêu biểu của Việt Nam, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa.

Trong khuôn khổ sự kiện, Central Group, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và VietinBank kí biên bản ghi nhớ, hướng tới thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới thông qua giải pháp VietQRGlobal giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối tại các nước, trong đó có Thái Lan. Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan là một hoạt động quan trọng trong định hướng này, được tổ chức thường niên từ năm 2016.

Chương trình năm 2026 quy tụ hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chế biến, cà phê, mì ăn liền, nước mắm Phú Quốc, bánh dừa nướng Đà Nẵng, trà, hàng thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sản phẩm OCOP Việt Nam được đưa vào chương trình triển lãm, giới thiệu trong nhóm hàng nhãn riêng Viet Gems của Central Retail. Đây là các sản phẩm đặc sản vùng miền đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, hướng tới cơ hội tiếp cận hệ thống siêu thị Tops của Central Retail tại Thái Lan.

Bên cạnh hàng hóa, Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 còn giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Các doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Hong Ngoc Ha Travel và Flamingo Holdings tham gia quảng bá điểm đến, kết nối với người tiêu dùng và du khách Thái Lan.

Theo ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, qua các kỳ tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm, đón tiếp hơn một triệu lượt khách tham quan và tổ chức thành công hơn 50 phiên kết nối giao thương.