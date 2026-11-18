Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu và BIDV Chi nhánh Đà Nẵng trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình. Ảnh: TÂM ĐAN

Với chủ đề “Hải Châu - Sắc màu văn hóa, gắn kết cộng đồng”, Tuần lễ Văn hóa phường Hải Châu diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi. Qua đó, tạo sân chơi văn hóa - thể thao thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn phường.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và BIDV Chi nhánh Đà Nẵng trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 2 trường hợp (50 triệu đồng/hộ) và trao 23 thẻ bảo hiểm y tế (tổng trị giá hơn 31,4 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn phường vận động nhà hảo tâm trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó.

Nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Châu thi kéo co. Ảnh: TÂM ĐAN

Sau phần lễ, tại Công viên APEC diễn ra phần hội là giải thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian với sự tham gia của 51 khu dân cư trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Hải Châu tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam như: Chương trình “Ươm mầm di sản” với hành trình “Dấu chân lịch sử”; không gian “Tôn vinh di sản - Chạm vào ký ức” và đêm giao lưu nghệ thuật “Sắc màu văn hóa” vào tối 23/11 tại Công viên APEC.