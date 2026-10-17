Khai mạc Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 tại Hà Nội

Nghi thức khai mạc Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026. (Ảnh: KHÁNH LY)

Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 - VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, phối hợp thực hiện cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Le Bros, cùng sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show. Mang đến thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam”, VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các giá trị trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Đồng hành cùng VEEW 2026 là Triển lãm quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp PLASE Show 2026 do Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Nam Bình tổ chức cùng Triển lãm thiết bị đồ cưới và công nghệ sự kiện WEDTECH Show 2026 do Công ty cổ phần Delavu Holding tổ chức.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) cùng các đơn vị tổ chức chương trình và doanh nghiệp trong ngành.

Ông Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) cho biết: “Trong lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam, chúng tôi mong muốn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của ngành. Nền móng ấy được xây dựng từ niềm tin, tri thức, năng lực, từ đó có thể mở rộng thị trường và nâng cao trình độ nghề nghiệp”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho ngành triển lãm và tổ chức sự kiện. “Để khai thác tốt những cơ hội đó cần thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: nâng cao năng lực tổ chức, thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam và phát triển thương hiệu triển lãm, lễ hội, chương trình thường niên”, Thứ trưởng nói thêm.

Diễn ra từ 17 đến 19/10, VEEW 2026 tổ chức nhiều hoạt động chuyên ngành của PLASE Show và WEDTECH Show. Các gian hàng trưng bày và trình diễn hệ thống âm thanh, ánh sáng, giúp khách tham quan trải nghiệm và tìm hiểu kỹ thuật. Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức nhiều hội thảo để trao đổi về định hướng phát triển ngành, tập trung vào phát triển bền vững trong lĩnh vực biểu diễn, giải trí.

Ngày 18/10, workshop “Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện” trong khuôn khổ PLASE Show mang đến những chia sẻ về thiết bị công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn trong ngành tổ chức sự kiện. Cùng ngày, hai hội thảo “Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững” và “VECA Summit 2026: Liên kết để vươn tầm” thảo luận về định hướng phát triển bền vững của ngành biểu diễn, giải trí, thúc đẩy sự kết nối giữa các doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, chương trình giao lưu “Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện” mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận câu chuyện thực tế từ người trong nghề. Qua chia sẻ về công việc hậu trường và quá trình tổ chức sự kiện, các bạn trẻ có thêm góc nhìn về công việc của những người đứng sau sự thành công của mỗi sự kiện, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và có định hướng phù hợp trong tương lai.

Ngoài ra, VEEW 2026 còn mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tối 17/10, chương trình WEFEST-Rock Edition: Awaken đem đến những màn trình diễn bùng nổ. Tối 18/10, chương trình WEDTECH Fashion Show - The New Wedding giới thiệu các xu hướng thời trang cưới kết hợp không gian trình diễn công nghệ sân khấu.

Với sự kết hợp giữa giao thương và trải nghiệm, VEEW hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng sự kiện và triển lãm Việt Nam. Sự kiện tạo cơ sở để các doanh nghiệp trong lĩnh vực tổ chức sự kiện duy trì kết nối và nâng cao năng lực tổ chức.