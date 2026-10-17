Khai mạc Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026

VEEW 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/10, do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sáng kiến kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và tạo dựng nền tảng phát triển cho ngành triển lãm và tổ chức sự kiện Việt Nam.

Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (VEEW 2026) chính thức khai mạc ngày 17/10.

Theo Thứ trưởng, ngành triển lãm và sự kiện là cầu nối giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường; đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ đặt ra những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới mở ra nhiều cơ hội cho ngành triển lãm và tổ chức sự kiện.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị ngành nâng cao năng lực tổ chức, thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam, đồng thời phát triển những thương hiệu triển lãm, lễ hội, chương trình biểu diễn và sự kiện thể thao do Việt Nam sáng tạo, có bản sắc, giá trị kinh tế và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW 2026 hướng tới kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ.

Hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) là trọng tâm, tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng và lựa chọn đối tác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, PLASE Show giới thiệu các sản phẩm, công nghệ âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn, kết nối thương hiệu, nhà phân phối với các đơn vị sản xuất và tổ chức sự kiện. WEDTECH Show mở rộng kết nối sang lĩnh vực dịch vụ cưới, kết hợp giải pháp kỹ thuật với các xu hướng trang trí và thời trang cưới.

Phó Chủ tịch VECA Lê Quốc Vinh cho biết chất lượng của một sự kiện được tạo nên bởi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. Ông kỳ vọng những kết nối tại VEEW sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường liên kết, phát triển hệ sinh thái triển lãm và sự kiện; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ; tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn, tôn trọng bản quyền và minh bạch trong hợp tác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đầu tư cho nội dung, công nghệ, trải nghiệm và bản sắc; tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ và các chủ thể sáng tạo. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cũng cần được chú trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Box: Trong ba ngày diễn ra, các hoạt động của VEEW 2026, PLASE Show và WEDTECH Show được tổ chức tại Hall 6 và Sân Tây của VEC. Các phiên trình diễn tại gian hàng và trình diễn hệ thống âm thanh Line Array giúp khách tham quan trải nghiệm thiết bị, tìm hiểu giải pháp kỹ thuật và trao đổi với nhà cung cấp.

Tối 17/10, chương trình WEFEST - Rock Edition: Awaken kết nối cộng đồng ngành cưới, sự kiện và khách tham quan thông qua âm nhạc. Tối 18/10, WEDTECH Fashion Show - The New Wedding giới thiệu các xu hướng thời trang cưới trong không gian trình diễn kết hợp công nghệ sân khấu.

Ngày 19/10, Vietnam Wedding Summit tiếp tục các hoạt động trao đổi dành cho ngành dịch vụ cưới. Chương trình giao lưu “Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện” cũng đưa những câu chuyện, kinh nghiệm làm nghề đến với sinh viên, tạo cơ hội để người trẻ tìm hiểu công việc phía sau mỗi sự kiện và định hướng nghề nghiệp.