Khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026. Ảnh: BTC

Tuần lễ năm nay có sự góp mặt của 14 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế, bao gồm: Top 3 nhà thiết kế chiến thắng cuộc thi Tìm kiếm nhà thiết kế trẻ Aquafina Pure Fashion 2026; các NTK Đỗ Mạnh Cường, Đức Hùng, Hà Linh Thư, Mai Lâm, Angelo Cruciani (Italy), Aharon Genish (Israel); các thương hiệu thời trang CHULA, CANIFA, YODY, CEM, GOLDIE...

Cùng với đó, tuần lễ còn có sự tham gia của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tại đêm khai mạc, sàn diễn bùng nổ với tiết mục mở màn đến từ Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026 cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của Đại sứ thương hiệu Aquafina - ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc “Em Tiên” khoác lên mình thiết kế ấn tượng thuộc bộ sưu tập “THE NEW ERA” của NTK trẻ Trần Thảo Linh.

Tiếp nối mạch cảm xúc là BST “Patterns of Life” của CANIFA by Lê Hà, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường, từ đó kết nối mỗi cá nhân, gia đình và thế hệ trong một không gian chung.

Sau đó khán giả được dẫn dắt vào thế giới của NTK Yazael (Italy) với bộ sưu tập “La Verita” (The Truth), mang đến dấu ấn sáng tạo từ nhà thiết kế quốc tế. Cuối cùng, NTK Đức Hùng mang đến cuộc hẹn đầy cảm xúc với BST “Hẹn với gió đông”.

Các bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026. Ảnh: BTC

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 sẽ tiếp tục trở lại vào tối 27-11 với đêm diễn thứ hai, quy tụ những màn trình diễn được mong đợi từ YODY kết hợp cùng NTK Phan Đăng Hoàng, NTK Aharon Genish (Israel), thương hiệu CEM, GOLDIE, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội cùng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.