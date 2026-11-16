Khai mạc Tuần lễ Thơ Thiền cổ điển Việt Nam

Đến dự sự kiện có bà Hồng Kim Ngọc, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, TS. Lương Thị Phương Nhi - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang; cùng các nhà thơ, tác giả Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung…

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, cùng nhà thơ Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Sự kiện do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang và nhóm tác giả phối hợp tổ chức. Nội dung chính của sự kiện là triển lãm hình ảnh hai bộ sách thơ thiền cổ điển Việt Nam với ba ngôn ngữ Hán - Việt – Anh, một công trình hợp tác quốc tế sau ngày bình thường thuờng hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (11.7.1995).

Nhà thơ Nguyễn Bá Chung phát biểu tại sự kiện.

Tuyển tập Thơ Thiền Lý - Trần do nhà thơ Nguyễn Duy (Việt Nam) hợp tác với hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Kevin Bowen (Hoa Kỳ) biên soạn, biên dịch, NXB Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2005, gồm phiên bản độc bản in trên giấy dó truyền thống, khổ 81 × 111 cm, nặng 30 kg, cùng 15 trang thơ trong sách được in trên vải canvas, lồng khung kích thước 60 × 80 cm.

Bìa sách Thơ Thiền Lý - Trần tại triển lãm.

Tuyển tập Thơ Thiền Lê - Nguyễn do nhà thơ Nguyễn Duy hợp tác với hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Sam Hamill (Hoa Kỳ) biên soạn, biên dịch; NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2019; gồm hình ảnh bìa sách lồng khung kích thước 79 × 109 cm, cùng 15 trang thơ trong sách in trên vải canvas, lồng khung kích thước 60 × 80 cm.

Bìa sách Thơ Thiền Lê - Nguyễn.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, cho biết trong dòng chảy thiên niên kỷ của bản sắc văn hóa dân tộc, thơ thiền cổ điển là một trong những di sản tinh thần đỉnh cao và vô giá. Đây là nơi hội tụ sâu sắc giữa tư tưởng triết học, đạo đức nhân văn sâu sắc và tài năng nghệ thuật bậc thầy của cha ông. "Những trang thơ ấy không chỉ ghi lại con đường tìm kiếm sự an yên, giải thoát của các bậc thiền sư, mà hơn hết, còn là tiếng lòng yêu nước thương dân, là cốt cách thanh cao, kiên cường của những danh nhân, trí thức lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước", ông nhấn mạnh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đến với không gian triển lãm lần này, khách tham quan một lần nữa được chiêm ngưỡng kho tàng tâm hồn tinh tế đó qua một lăng kính vô cùng độc đáo. Bộ sách thơ thiền cổ điển Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy cùng nhóm tác giả không đơn thuần là sự sưu tầm các văn bản cổ, mà thực sự là một công trình nghệ thuật thị giác và ngôn từ đỉnh cao. "Bằng sự kết hợp tài hoa giữa dịch thuật, nghệ thuật thư pháp mang đậm hơi thở thiền, nhà thơ Nguyễn Duy cùng nhóm tác giả đã bắc một nhịp cầu bền vững, mang sức sống hiện đại, gần gũi thổi vào những giá trị tinh hoa của quá khứ", ông Phan Nguyễn Như Khuê nhận định.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM đồng thời cho biết với tư cách là mái nhà chung của văn nghệ sĩ thành phố, Liên hiệp luôn ý thức sâu sắc sứ mệnh bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị di sản. Triển lãm này là minh chứng sống động cho thấy văn hóa truyền thống luôn có một dòng chảy mãnh liệt, hòa quyện và làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân tại một đô thị năng động, hiện đại như thành phố mang tên Bác của chúng ta. "Chúng tôi tin tưởng rằng, không gian nghệ thuật này sẽ mang lại cho quý vị những khoảnh khắc lắng đọng giá trị, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ kho tàng văn hiến của cha ông”, ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu.

TS. Lương Thị Phương Nhi - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

TS. Lương Thị Phương Nhi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cho biết trong nhiều năm qua, Văn Lang đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm đưa những giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc đến gần hơn với giảng viên, sinh viên. Việc Trường cùng nhóm tác giả tổ chức triển lãm này không chỉ giúp giảng viên, sinh viên được thưởng lãm những tác phẩm thơ thiền cổ mà còn là cơ hội lắng nghe các học giả chia sẻ về văn hóa dân tộc.

“Đối với Văn Lang, sự kiện cũng chính là sự tiếp nối một tầm nhìn xuyên suốt của nhà trường: gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ hay các cơ quan văn hóa, mà còn là một phần trong sứ mệnh của đại học. Chúng tôi mong muốn những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong sách vở, mà còn được thế hệ trẻ tiếp nhận, tiếp nối và lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội”, TS. Phương Nhi cho biết.

Các nghệ sĩ ngâm thơ thiền tại sự kiện.

Từ trái sang: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, thiền sư Lê Mạnh Thát và NSƯT Trần Vương Thạch đến dự triển lãm.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Các tác phẩm và hình ảnh thuộc hai bộ sách từng được triển lãm tại nhiều không gian văn hóa trong nước và quốc tế. Lần này, triển lãm kéo dài từ ngày 16.11 đến 21.11.2026. Hành trình triển lãm qua nhiều địa phương và quốc gia không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn học, nghệ thuật và tư tưởng đặc sắc của thơ Thiền Việt Nam, mà còn tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa, đưa di sản tinh thần của dân tộc đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: Trâm Anh