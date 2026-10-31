Khai mạc Tuần lễ Tài năng sinh viên Chính phủ năm 2026

Tham dự Khai mạc có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân Vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng ủy Chính phủ; đại diện lãnh đạo thuộc Đảng uỷ Bộ Ngoại giao; Trung ương Đoàn; Đoàn Thanh niên Chính phủ...

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc.

Tuần lễ Tài năng sinh viên Chính phủ năm nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức nhằm cụ thể hóa định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII về việc giúp thanh niên "biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước". Đồng thời, sự kiện lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ trong việc gánh vác, tham gia giải quyết những bài toán lớn của quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, tài năng phải được rèn luyện, thử thách và tạo ra giá trị thiết thực. Sinh viên Chính phủ không chỉ cần kết quả học tập tốt mà quan trọng hơn là khả năng tư duy độc lập, bản lĩnh phản biện, thích ứng với công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế tư duy của con người.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

"Chúng tôi kỳ vọng Tuần lễ này sẽ là bệ phóng để các bạn biến tri thức thành năng lực, khẳng định vị thế của người trẻ trong sự phát triển chung của đất nước" - đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết.

Trong khuôn khổ Tuần lễ năm nay, một chuỗi các hoạt động đa dạng, kết hợp giữa trao đổi học thuật và trải nghiệm thực tiễn sẽ diễn ra. Điểm nhấn nổi bật là Cuộc thi “Bản lĩnh sinh viên Chính phủ” với 4 vòng thi đối kháng sân khấu kịch tính. Từ việc giới thiệu bản sắc (Vòng 1: Tôi là ai?); thi trắc nghiệm kiến thức đa lĩnh vực (Vòng 2: Tôi thông thái); thi tăng tốc các gói câu hỏi chuyên sâu (Vòng 3: Tôi bứt phá) cho đến Vòng chung kết (Tôi sáng tạo) - nơi 4 đội xuất sắc nhất phải bảo vệ các đề án, sáng kiến chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết bài toán thực tiễn trong cộng đồng.

Tuần lễ năm nay được kỳ vọng sẽ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật nhằm nâng cao bản lĩnh, văn hóa ứng xử của người trẻ trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Tuần lễ còn mang đến các không gian trao đổi mang tính thời sự như Diễn đàn Không gian số và Sân chơi Văn hóa - Nghệ thuật nhằm nâng cao bản lĩnh, văn hóa ứng xử của người trẻ trên không gian mạng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng tiến hành tuyên dương các danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên 5 tốt”. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy giảng viên trẻ, sinh viên vận dụng tri thức vào thực tiễn, hình thành các sáng kiến đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.