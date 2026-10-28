Khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026: Khẳng định 3 cam kết chiến lược về Trí tuệ nhân tạo

Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia, mở ra không gian đối thoại cấp cao nhằm định hình chiến lược quản trị và phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện - Ảnh: KHCN.

Diễn ra từ ngày 28 đến 30/10, VIDW 2026 là diễn đàn quy mô quốc tế, tập hợp các nhà hoạch định chính sách, đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và giới doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Sự kiện tập trung thảo luận về hạ tầng số, hợp tác đổi mới sáng tạo và đặc biệt là bài toán quản trị, ứng dụng AI trong kỷ nguyên mới.

​Quảng Ninh sẵn sàng đón "sóng" công nghệ mới

​Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đánh giá Tuần lễ Số là cơ hội vàng để địa phương tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất. Đây là bước đệm quan trọng để Quảng Ninh mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển kinh tế vĩ mô.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu khai mạc sự kiện - Ảnh: KHCN.

​"Quảng Ninh kỳ vọng Tuần lễ Số sẽ tạo tiền đề hình thành các chương trình, dự án công nghệ số cụ thể trên địa bàn. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi sáng kiến, cùng các đối tác trao đổi và lựa chọn những mô hình hợp tác bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương", Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

​Ba cam kết chiến lược đưa AI thành động lực tăng trưởng

​Điểm nhấn trọng tâm của VIDW 2026 là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI". Đây là không gian để giới hoạch định chính sách toàn cầu mổ xẻ vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo hành lang pháp lý, phát triển năng lực AI và kết nối chặt chẽ giữa khu vực công, tư nhân và giới học thuật.

​Đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định: Việt Nam coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực cốt lõi của mô hình tăng trưởng mới; trong đó, AI được xác định là công nghệ mang tầm chiến lược quốc gia.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 - Ảnh: KHCN.

Mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam là hướng tới thông điệp: "AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới".

​Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đưa ra ba cam kết hành động của Việt Nam: Tăng cường năng lực AI quốc gia; Xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược, cởi mở; và Mở rộng hợp tác quốc tế.

​"Đối với Việt Nam, tự chủ không có nghĩa là làm việc một mình. Tự chủ là xây dựng năng lực để hợp tác với tư cách một đối tác bình đẳng, đóng góp tri thức và chia sẻ giá trị. Tôi kỳ vọng hội nghị hôm nay không chỉ dừng ở việc trao đổi quan điểm, mà sẽ chuyển hóa thành hành động cụ thể để định hình một tương lai AI đổi mới sáng tạo, an toàn, bao trùm và bền vững", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

​Khẳng định vị thế toàn cầu và mở rộng không gian hợp tác

​Cũng trong khuôn khổ phiên khai mạc sáng 28/10, dấu ấn của ngành công nghệ Việt Nam đã được thế giới ghi nhận khi Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, chính thức nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) từ Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu.

Đáng chú ý, giải thưởng này mỗi năm chỉ vinh danh một quốc gia duy nhất và Việt Nam đã xuất sắc vượt qua mọi ứng viên toàn cầu để nhận danh hiệu uy tín này (được công bố trước đó vào tháng 3/2026 tại MWC Barcelona).

​Bên cạnh Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, VIDW 2026 sẽ tiếp nối bằng chuỗi các sự kiện đối thoại đa phương thiết thực. Nổi bật là Phiên đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI (phối hợp cùng Liên hợp quốc tại Việt Nam); Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện - Ảnh: KHCN.

​Đồng thời, các hoạt động hợp tác chuyên ngành sâu cũng được triển khai song song, bao gồm: Hội nghị 5G ASEAN; Diễn đàn Hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt - Trung; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc, và Hội thảo trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI. Các diễn đàn này nhằm giải quyết bài toán hạ tầng tin cậy số và thúc đẩy các dịch vụ xuyên biên giới trong thời đại vạn vật kết nối.